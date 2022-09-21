Türkiye Gazetesi

İran’da Mahsa Amini İran'ın başkenti Tahran'da Mahsa Amini’nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda bilanço ağırlaşıyor.

Kirmanşah kenti savcısı Şehram Kerami, kentte dün gece meydana gelen protestolarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kerami, “Ayrıca yaşanan çatışmalar sırasında 25 protestocu ve polisin yanı sıra protestocuların saldırısına uğrayan insanlar da yaralandı” ifadelerini kullandı.

Resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmada Kürdistan’da 3, Kirmanşah’da 2 ve Şiraz’da 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden olmuş, protestolar başlamıştı.



Mahsa Amini (Amani) kimdir? İran’da olaylara yol açan Mahsa Amini neden öldü? Mahsa Amini kimdir? İran’da Mahsa Amini isimli bir kadının ölümü olaylara yol açtı. Günlerdir süren protesto gösterilerinin ardından Mahsa Amini neden öldü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 22 yaşındaki genç kadının İran polisi gözaltına aldıktan sonra kalp krizinden öldüğü açıklanmıştı. Ancak görgü tanıklarına göre genç kadın polis minibüsünde darp edildi ve ardından hayatını kaybetti.

Kırgızistan ile Tacikistan’ı İran kışkırtıyor Kırgız tarihçi-stratejist Uulu “Tacik ve Kırgızlar arasındaki potansiyel ihtilafı kaşıyarak kaos zemini oluşturan Tahran, tıpkı Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan’da olduğu gibi Asya’da kendisine tabi bir Şii koridor oluşturma peşinde” dedi.