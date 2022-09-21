Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Ege’de provokasyonlarını artırması üzerine Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim had safhaya ulaştı. Uzan yıllardır uluslararası hava sahasını savaş uçaklarıyla ihlal eden Yunanistan ordusu, son olarak Ege’de NATO görevindeki Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atmıştı. Bu olay gerilimi iyice tırmandırırken, Yunanistan’ın adalara silah yığdığı da ortaya çıktı.

Yunanistan’da yayın yapan Ta Nea isimli gazete ve Yunanca yayın yapan New Post isimli haber sitesi, Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli imkanlarla Türkiye’de geliştirilip dünyaya ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA’larına ve TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Anka İHA’ya ilişkin yeni iddialarda bulundu. Türk İHA'larının Ege’deki adalar üzerinde uzun ve kesintisiz uçuşlar yaptığını ileri süren Yunan basını, aynı haberlerinde Yunanistan Savunma Bakanlığı için ilginç bir benzetme yaptı. Ta Nea ve New Post, Yunanistan Savunma Bakanlığı için ‘Yunan Pentagon’ ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE MODELİ İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KURACAK

Yunanistan’ın Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na benzeyen bir birim kurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay Yunan basınında ‘Fahrettin Altun’un (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı) Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz’ başlığıyla haberler yayımlanmıştı. Bu defa da Yunan basını, ‘Türkiye’ye karşı propaganda yürütmek’ için ‘İletişim Başkanlığı’ kurulacağını paylaştı. Türkiye’den İletişim Başkanlığı’nı kopyalamaya çalışan ABD, bu defa da ABD’nin Savunma Bakanlığı’nın adını kullandı.

Bu arada, ABD’nin lojistik amaçla kullandığı Dedeağaç limanını deniz üssüne dönüştürmeyi amaçladığı ortaya çıkmıştı. Tam da bu sırada Yunan basınında ‘Yunan Pentagon’ ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Pentagon, ABD’nin Savunma Bakanlığı yerleşkesine verilen isimdir ve ABD Savunma Bakanlığı’nı ifade etmek için de kullanılıyor. Söz konusu gazetede, “Yunan ‘Pentagon’da Türk İHA'larının gece ve gece yarısına kadar süren uçuşlarından dolayı endişenin yerini alarm aldı.” denildi.

Erdoğan BM’de fotoğraflarla konuştu: Yunanistan Ege’yi mülteci mezarlığına çeviriyor 100'den fazla devlet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulunda liderlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanisan'ın Ege Denizi'nde ki katliamlarını bir kez daha fotoğraflarla gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülteci krizinin botları batırmakla, duvar örmekle ve toplama kampları ile çözülemeyeceğini vurgulayarak, “Yunanistan hukuksuz geri itmeleriyle Ege’yi mülteci mezarlığına çeviriyor” dedi.

Yunanistan’dan Türkiye karşıtı hamle: Karalama başkanlığı kuruyorlar Ege ve Akdeniz'de provaskasyonlarını sürdüren, batıda Türkiye karşıtı lobicilik faaliyetlerine devam eden Yunanistan şimdi de 'karalama başkanlığı' kurmaya hazırlanıyor.