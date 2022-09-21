Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilanı büyük yankı buldu. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya ordusunun ülkenin doğusunda ABD ve İngiliz müttefikleriyle gerçekleştirdiği askeri tatbikatta açıklamalarda bulundu. Başbakan Morawiecki, "Rusya Ukrayna'yı yok etmeye ve topraklarının bir kısmını ele geçirmeye çalışacak. Buna izin veremeyiz" dedi.

Rusya'nın son dönemde ağır yenilgiler aldığını, bu nedenle yeni bir plana geçildiğini ifade eden Morawiecki, Rusya'nın dünyanın gözünde sınırları, haritaları değiştirmek, bazı bölgeleri ele geçirmek ve ilhak etmek istediğini vurguladı. Morawiecki, "Rusya ile barış içinde, tüm dünyaya barışçıl bir şekilde yönelmiş bir Rusya ile yaşamak istiyoruz. Ancak Rusya acımasız gücünü gösterdiğinde savunma gücümüzü göstermeliyiz. NATO'nun Ukrayna'yı daha fazla desteklemesi için müttefiklerimizle elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya'dan Rusya için ortak vize kararı 4 Avrupa ülkesi, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya hakkında ortak bir aldı. Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya Polonya tarafından alınan karar uyarınca 19 Eylül tarihinden itibaren Rus vatandaşları için vize işlemlerini durduracağı açıklandı.

Polonya harekete geçti: 2. Dünya savaşı için Almanya'dan tazminat istedi Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, hükümetin Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesini işgal etmesi nedeniyle Almanya'dan yaklaşık 1,3 trilyon dolar tazminat talep edeceğini söyledi.