Türkiye Gazetesi

Yunan basınındaki habere göre, Fransa ve Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri, Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek.

SAVAŞ UÇAKLARI, ÖZEL BİRİMLER...

İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenmesi planlanan tatbikata; savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltıların katılması öngörülüyor.

24 Eylül-1 Ekim'de düzenleneceği belirtilen tatbikatın ardından Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Atina'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye - Azerbaycan ortak tatbikatı 'TurAz Kartalı 2022' sona erdi Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotlar geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a giderek ortak tatbikata başlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 'TurAz Kartalı 2022' isimli tatbikat sona erdi.

ABD' ve 28 ülkeden Orta Doğu'da dev askeri tatbikat ABD, Ürdün ve 28 ülke ile iki hafta sürecek bir askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.