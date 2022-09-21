Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.'' ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu şekilde;

"Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.

Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.

Bu vesileyle 2014'te Kırım'ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz."

Sondakika... Biden'dan Rusya açıklaması: Kremlin sahte bir referandum düzenliyor Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmelerinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, kısmi askeri seferberlik ilan eden, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan Rus lider Putin'i hedef aldı. Putin'in sorumsuzca açıklamalar yaptığını söyleyen Biden, "Kremlin sahte bir referandum düzenliyor" dedi.

NATO ve ABD’den Rusya’ya referandum tepkisi: Kabul etmeyeceğiz ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı herhangi bir sözde referandumu kabul etmeyeceklerini belirtti. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Ukrayna’da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı seçimlerin meşruiyetinin olmayacağının altını çizdi.

Almanya, Ukrayna'daki referandumu kabul etmeyecek! Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Rusya'ya bağlanmak için referandum düzenlenecek, Almanya'da konu ile ilgili açıklama geldi, kabul etmeyeceklerini duyurdular...