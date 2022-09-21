Türkiye Gazetesi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan bakanları olağanüstü ve özel nitelikli toplantıya çağırdı.

Borrell, gazetecilere açıklamasında, toplantıda ortak bir çizgi benimsemeyi amaçladıklarını söyledi.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

"Boyun eğmeyeceğiz, Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasiyi savunmaya tam destek vermeyi sürdüreceğiz" diyen Borrell, daha büyük zorluklar ve tehditler ortaya çıkmadan önce bu savaşın acilen durmasını istediklerini belirtti.

"NÜKLEER TEHDİTİ KABUL EDİLEMEZ"

Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik açıklamasında nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu tür bir tehdit kabul edilemez. Nükleer silahla tehdit etmek bütün dünya için gerçek bir tehlikedir. Uluslararası camia, bu tehdit karşısında tepkisini ortaya koymalıdır" dedi.

Putin'in seferberlik ilanını "panik ve çaresizlik" şeklinde değerlendiren Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya boyun eğdirmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını söyledi.

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