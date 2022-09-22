Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasında topraklarını korumak için her türlü yola başvurucaklarını açıklaması yankı buldu. Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin içeriği konusunda çalışmalar yapıyor. Komisyon, hazırladığı yeni yaptırım paketi teklifini birkaç güne kadar AB ülkelerine sunacak.

Üye ülkeler, Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi, daha fazla Rus yetkilinin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'dan elmas ve lüks ürün alımının yasaklanması gibi yeni kısıtlayıcı tedbirleri görüşecek.

AB'nin temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan Avrupa'ya deniz yoluyla ham petrol tedarikinin aralıkta sona ermesi planlanıyor. G7 ülkeleri, eylül başında Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayı taahhüt etmiş ancak bu konuda somut adım atılmamıştı.

'BATI BİZE ŞARTLARINI DİKTE EDEBİLECEK KONUMDA DEĞİL'

ABD, Avrupa ülkelerinin derhal Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise G7 ve AB'nin Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, "Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseyleri ile Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson'daki sözde yönetim, dün her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar halk oylaması yapılacağını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek, 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

Moskova'dan Avrupa'ya uyarı: Yaptırım kalkmazsa sevkiyatı unutun Moskova, Rus ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşmadığını hatırlatarak “Tahıl sevkiyatı için yapılan anlaşmanın uzatılıp uzatılmaması, Batı yaptırımlarına bağlı” açıklamasında bulundu.

Kremlin’den doğal gaz açıklaması: Gaz arzındaki problemin nedeni yaptırımlar Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sağlanan gaz akışının durması ile ilgili açıklamalar yaptı ve gaz arzının durmasının asıl nedeninin Rusya’ya uygulanan yaptırımlar olduğunu söyledi.