Türkiye Gazetesi

İran’ın başkenti Tahran’da geçtiğimiz hafta 22 yaşındaki Mehsa Emini, başörtüsünü kurallara uygun şekilde takmadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından tutuklandı. Polis nezaretindeki kadının işkence nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında ülkede geniş çaplı protestolar düzenlenmeye başladı.

İran hükümeti de çareyi ülkenin en büyük cep telefonu operatörlerinden birinin erişimini kesmekte buldu. Bununla da yetinmeyen İran, internet ağlarına erişimi kısıtlamaya başladı ve son olarak popüler sosyal medya ağları WhatsApp ve Instagram’a erişimi engelledi. Hem WhatsApp hem de Instagram, Facebook’un da sahibi olan Meta şirketinin parçası.

2019 yılında da İran, protestolar nedeniyle bir hafta süresince WhatsApp ve Instagram başta olmak üzere birçok internet platformuna ve internet ağına erişimi kesmişti. 2019 yılından beri İran’da gerçekleşen en şiddetli erişim engeli olduğu belirtiliyor.

PROTESTOLARDA 7 KİŞİ ÖLDÜ

İran polisi, Mehsa Emini’nin felç geçirdiğini ve kalp krizinden öldüğünü iddia ederken, Emini'nin ailesi, Tahran polis şefinin epilepsi ve diyabet gibi önceden var olan birkaç rahatsızlığı olduğu yönündeki iddialarını reddetti. Emini’nin ölümünden bu yana ülkede gerçekleşen protestolarda biri polis memuru, altısı eylemci olmak üzere şimdiye kadar en az 7 kişi hayatını kaybetti. Ancak eylemci gruplar ölü sayısının daha yüksek olduğunu ileri sürüyor.

Mahsa Amini kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İran'ı ayağa kaldıran genç kadın Mahsa Amini kim? Mahsa Amini kimdir? Mahsa Amini neden öldü? Polisin sert müdahalesi sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen Mahsa Amini, İran’da olaylara yol açtı. İran’da binlerce protestocu genç kadının ölümünde polis şiddetini işaret etti. Görgü tanıklarına göre polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini sonrasında hayatını kaybetti. Amini'nin ölümü dolayısıyla düzenlenen protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi. Peki; Mahsa Amini (Amine) kimdir?

İran'da Mahsa Amini protestoları sürüyor... Müdahalelerde orantısız güç: Ölü ve yararılar var İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesi ile gözaltına alınan ve ahlah polisi tarafından şiddete uğrayan henüz 22 yaşındaki Mahsa Amini hayatını kaybetti. Amini'nin gözaltındayken işkenceyle öldürülmesi İran'ı sokaklarını karıştırdı. Ülkede gösteriler, protestolar ülke geneline yayıldı.