Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan, 2023'te yapılması planlanan uzay programını hayata geçireceğini açıkladı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, programın Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedefleri kapsamında düzenlendiği bildirildi. Programla Suudi Arabistanlı kadroları gelecekte yapılacak uzay araştırmaları görevlerinde uluslararası ortaklıkta bulunabilecek, kısa ve uzun menzilli uzay yolculuğu yapabilecek şekilde eğitilmesinin amaçlandığı belirtildi.

UZAYA GÖNDERİLECEK EKİBİN İÇİNDE KADIN ASTRONOT VAR

Suudi Arabistan'ın gelecekte daha da önemli olması beklenen uzay sanayi sektöründen istifade etmeyi ve uzay araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi. İlk astronot takımının 2023'te uzaya gönderilmesinin planlandığı belirtilen haberde, gönderilecek ekibin içinde bir kadın astronotun olacağı da aktarıldı.

Suudi Arabistan da uzay turizmine katıldı: İki vatandaşını SpaceX aracıyla uzaya gönderecek Elon Musk'ın SpaceX şirketinden iki koltuk satın alan Suudi Arabistan’ın iki vatandaşını uzaya gönderme planı ortaya çıktı. Suudi Arabistanlı uzay turistlerinin tecrübeli NASA astronutu eşliğinde uzaya gönderileceği öğrenildi.

Dünyada savaş, uzayda barış: İki Rus ve bir ABD'li astronot Rusya'nın roketiyle uzaya fırlatıldı ABD ve Rusya şu anda Ukrayna'da doğrudan olmasa da karşı karşıya gelen iki ülke. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine ABD'nin Rusya'ya çeşitli ambargolar uyguladığını, binlerce ABD'li gönüllü savaşçının Ukrayna cephelerinde Ruslara karşı savaştığını biliyoruz. Ancak dünyadaki savaş, uzayda yerini barışa bırakıyor.