Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'ne katılmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Burada ikili görüşmeler gerçekleştiren Lavrov, konseyde de konuştu.

"KİEV REJİMİ DÜZENLİ OLARAK SUÇ İŞLİYOR"

Rus Bakan Lavrov, Kiev yönetiminin sivil noktalara silah yerleştirdiğini iddia etti. Ukrayna'nın, Donbass bölgesinde savaş suçu işlediğine dair ellerinde çok sayıda delil olduğunu belirten Lavrov "Kiev rejiminin 2014'ten beri düzenli olarak işlenen suç eylemlerine dair elimizde birçok delil var. Rus kolluk kuvvetleri, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nden meslektaşlarıyla işbirliği içinde ve dikkatli bir şekilde bunları kayıt altına alarak araştırıyor" dedi.

"SİLAHLI DARBE YAPIP İKTİDARA GELDİLER"

"Anladığım kadarıyla bugünkü toplantı Ukrayna'da yaşananların cezasız bırakılmamasıyla ilgili. Bence bu çok yerinde bir adım" diyen Sergey Lavrov "2014'ten beri bu ülkede yaşananlar konuyu tam da yansıtıyor. Radikal güçler, Rus düşmanları ve neo-Naziler, daha sonra Batılı ülkelerin doğrudan desteğiyle bir silahlı darbe sonucu iktidara geldiler. Hemen ardından yasal hukuksuzluk ve temel insan haklarını hiçe sayma yoluna girdiler. Yaşam hakkı, bilgi erişimi, konuşma özgürlüğü, ifade, vicdan ve anadil gibi özgürlükler ellerinden alındı" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA TOPLU MEZAR SUÇLAMASI

Kiev'in, Rus ordusu tarafından insanların öldürülerek toplu mezarlara gömüldüğü iddialarını da cevaplayan Lavrov "Genel Sekreter ve saygıdeğer bakanların huzurunda bir kere daha söylüyorum: Lütfen, Ukraynalı yetkililere Buca şehrinde cesetleri gösterilen kişilerin isim listesinin yayınlanması için bir çağrıda bulunun. Bir aydır bu talebimize kimse cevap vermiyor. Sayın Genel Sekreter en azından yetkinizi kullanın. Bu sahnelemenin hemen ardından Batılı meslektaşlarımız bir öfke nöbeti geçirerek, Rusya Federasyonu'na karşı yeni bir yaptırım paketi sundu. Bizi asılsız bir şekilde sivilleri öldürmekle suçladıklarına dikkatinizi çekiyorum" şeklinde konuştu.

"REFERANDUM KARARINI, UKRAYNALILAR KENDİ ALDI"

Ukrayna'ya yönelik suçlamalarına devam eden Lavrov "Ukrayna'nın sonunda uluslararası insancıl hukuk normlarının cezasız bir şekilde ihlal edildiği, totaliter devlete dönüştüğünden şüphemiz yok" yorumunda bulundu. Lavrov, konuşmasını şöyle noktaladı: Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rus topraklarına katılım yönünde alınan referandum kararını bölge halkı kendi iradesiyle verdi. Onlar aslında bu kararı Zelenskiy'e cevap olarak aldı. Geçtiğimiz 5 Ağustos'ta Bay Zelenskiy'nin Rus olduğunu hisseden herkese Rusya'ya gitmelerini tavsiye eden bir röportajı vardı. Bana öyle geliyor ki, şu anda Ukrayna'nın bazı bölgele sakinlerinin referandum yapmayı kabul ettiği kararlar, onun (Zelenskiy'in) talebine bir cevaptır.

Dünyada savaş, uzayda barış: İki Rus ve bir ABD'li astronot Rusya'nın roketiyle uzaya fırlatıldı ABD ve Rusya şu anda Ukrayna'da doğrudan olmasa da karşı karşıya gelen iki ülke. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine ABD'nin Rusya'ya çeşitli ambargolar uyguladığını, binlerce ABD'li gönüllü savaşçının Ukrayna cephelerinde Ruslara karşı savaştığını biliyoruz. Ancak dünyadaki savaş, uzayda yerini barışa bırakıyor.

Avrupa'da panik! Rusya'nın yeni hamlesi endişeleri artırdı Buğday başta olmak üzere bütün dünyada emtia fiyatları yükseldi. Enerji krizi sebebiyle Almanya bir şirketi kamulaştırdı, bazılarına destek verdi. Açığı 10 milyar avroyu bulan hastaneler iflasla karşı karşıya. Fransa’da ise bazı fabrikalar kapanma tehlikesi yüzünden üretimi kıstı. Bazı sektörlerde işçi ücretinin yüzde 70’ini devlet veriyor...

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