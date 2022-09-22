Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun ardından Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirilmesini sağladı. Erdoğan'ın ikna etmesi sonucu Rusya, Azak Taburu komutanları ve 10 yabancı ülke vatandaşı ile birlikte toplam 215 esiri serbest bıraktı. Ukrayna da Rusya yanlısı siyasi lider Viktor Medvedçuk ile beraber 55 kişiyi iade etti. Gerçekleşen bu olay, Avrupa basınında geniş yer aldı.

İNGİLİZLER: EN BÜYÜK ESİR TAKASI

İngiliz The Independent, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasını, "İngilizler, Rusya ile mahkum takasının ardından eve döndü" başlığıyla verdi. Haberde, esir takasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve doğu Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etme planlarını açıklamasından bir gün sonra geldiği aktarıldı.

Esir takasını, "Ukrayna'da büyük mahkum takası memnuniyetle karşılandı" başlığıyla gören BBC, "Rusya ile Ukrayna, Azov Taburu üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 300 kişiyi kapsayan beklenmedik bir mahkum takası yaptı" ifadeleriyle sundu.

The Guardian gazetesi, gelişmeyi "en büyük esir takası" olarak tanımladı. Haberde "Takas, Türkiye'nin arabuluculuğu sonrasında geldi ve müzakereler sıkı bir gizlilik içinde yürütüldü" denildi.

HOLLANDA: AZOV KOMUTANLARI ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDE

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS’taki haberde, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana en büyük esir değişiminin Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştiği belirtildi. Anlaşma kapsamında, Azov taburundan 5 komutanın savaş bitene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde Türkiye'de kalacağı bilgisine yer verildi. Hollanda medyasındaki haberlerde, Azov taburundan komutan Sviatoslav Palamar’ın Ankara’da telefonla konuştuğu görüntüler de kullanıldı.

"SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Belçika'nın De Morgen gazetesi, Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv şehri yakınlarında gerçekleşen değişimin "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 'kişisel anlaşmaların' sonucu" olduğu belirtildi. Blick gazetesi, İsviçre resmi haber ajansı SDA'yı kaynak gösterdiği haberinde "Türkiye arabuluculuk etti. Erdoğan, anlaşmayı Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik 'önemli bir adım' olarak nitelendirdi" ifadelerini kullandı. İspanya'da La Vanguardia gazetesi "Ukrayna ve Rusya, Türk ve Suudi arabuluculuğuyla en büyük tutuklu değişimini gerçekleştiriyor" derken, El Pais, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50'den fazla Rus mahkumun da yararlandığı mübadelenin başarılı şekilde devam etmesi için tarafların yakınlaşmasına yardımcı oldu" şeklinde değerlendirdi.

BM'den Türkiye'ye "Esir takası" teşekkürü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla esirin takas edilmesine arabulucu olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu, Rusya ve Ukrayna 200 esir takas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün takas edildiğini duyurdu.

Azerbaycan askerinden takdir toplayan davranış: Esir askerin yaralarını sardılar 13 Eylül sabahı Ermenistan’ın geçen yıl Azerbaycan’ın üstünlüğü ile noktalanan ateşkesi sınır ihlali üzerine çatışmalar başladı. Bakü yönetimi bu provakasyona sert karşılık verdi. Çatılmalar sırasında Azerbaycan askeri, esir düşen ermeni askerinin yaralarını sardı.