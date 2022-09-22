Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde "Ukrayna'da Barış ve Güvenliğin Korunması" başlığıyla gerçekleşen toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ardından söz alan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba savaşın sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdi.

Putin'in seferberlik kararına atıfta bulunan Kuleba, Ukrayna vatandaşlarının ülkeye dönerek cepheye gittiğini Rus vatandaşlarının ise seferberlik ilanının ardından ülkeyi terk etmeye başladığına dikkat çekti.

"SEFERBERLİK KARARI 'YENİLGİ'DİR"

Kuleba, "Rusya bir şeyi anlamalı. Asla hepimizi öldüremeyeceksiniz. Neden biliyor musunuz? 24 Şubat'ta Rusya Ukrayna'ya her yönden saldırdığında, on binlerce yurttaşımız vatanlarını korumak için yurtdışından geri döndü. Rusya'da seferberlik ilanının ilk gününde binlerce Rus yurtdışına uçak biletleri aldı. Bu uçak biletlerin büyük çoğunluğu birkaç saat içinde tükendi" dedi. Putin'in açıkladığı kısmi seferberlik kararını “yenilgi” olarak yorumlayan Kuleba, "Bu karar tüm dünyaya karşı yenilginin ilanıdır" ifadelerini kullandı.

"ADALET OLMADAN BARIŞ OLMAZ"

Rusya'nın savaş suçu işlediğini ve yenilginin ardından yargılanacağını savunan Kuleba, "Rusya başarısız olacak ve hemen ardından eylemlerinin, savaş suçlarının, soykırım suçlarının, insanlığa karşı suçların sonuçlarına katlanacak. Adalet sağlanacak. Adalet olmadan barış olmaz. Rusya bu saldırganlıktan kurtulamaz" dedi.

"HİÇBİR ULUS BARIŞI BİZDEN DAHA FAZLA İSTEMEZ"

Tüm dünyanın kendilerinin Rusya ile müzakere masasına oturup oturmayacağını merak ettiğini söyleyen Kuleba, "Muhtemelen birçoğunuz beni dinliyor ve barışçıl bir çözümün mümkün olup olmadığını merak ediyorsunuz. Rusya ve Ukrayna ortak bir masaya oturacak mı sorusunu soruyorsunuz. Çok açık konuşacağım. Ukrayna dışında dünyada hiçbir ulus barışı daha fazla istemez. Barış ve istikrarlı kalkınma dışında hiçbir şey istemedik. Bu savaşı asla istemedik, asla tercih etmedik. Sadece normal bir hayat yaşamak istiyoruz. Ancak burada sadece Ukrayna'nın barış arzusu yeterli değil. Diğer tarafta yalnızca şiddet dilini, silahların dilini görebiliriz" ifadelerini kullandı.

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