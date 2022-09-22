Türkiye Gazetesi

Suriye'nin liman kenti Tartus kıyılarında bulunan göçmen botundan 34 ceset çıktı. Suriye Limanlar Genel Müdürü Samer Qubrusli tarafından yapılan açıklamada, botta 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını ve hayatta kalanların Kuzey Lübnan'daki Minyeh köyünden günler önce ayrılarak yola çıktıklarını söylediklerini belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Botta, birkaç ülkeden göçmenlerin bulunduğu öğrenilirken, arama çalışmalarının şiddetli rüzgar ve zorlu deniz şartlarında devam ettiği aktarıldı.



Nisan ayında Tripoli kenti yakınlarında batan göçmen botunda, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi kurtarılmış ve 30 kişi de resmi kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

Ölüme itilen göçmen Yunan zulmünü anlattı: Ailemi yok ettiler Biri bebek iki oğlu ile eşi Ege’de boğulan Suriyeli Muhammed Berjas adalet istiyor.

Ege’de Yunan zulmü, 2’si bebek 6 göçmen öldü… Bakan Soylu Avrupa’ya seslendi: Bu katliamların sorumlusu sizsiniz Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları, düzensiz göçmenleri Türk karasularına itmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isterken Yunanistan'ın müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadının cansız bedenleri Türk karasularına itildi. Bakan Soylu düzensiz göçmenlere ait görüntüleri paylaşarak Avrupa ve Yunanistan’a seslendi. Soylu, “Bu katliamların sorumlusu sizsiniz” dedi.