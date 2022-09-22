Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 8. ayında Ukrayna ordusu Rus güçlerinin kontrolü altındaki bazı bölgeri geri almıştı. Bunun üzerine Putin, asker açığını kapatmak için kısmi seferberlik ilan ederek asker kaçaklarına da hapis yolunu gösterdi.

UÇAK BİLETLERİ TÜKENDİ

Kararın ardından binlerce Rus ülkeyi terk etmeye başladı. Uçak biletleri 70 bin lirayı gördü.

Ülkeyi terk eden Rusların büyük bir kısmı rotayı Türkiye'ye çevirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, askere gitmeyi redderek ülkeden ayrılan Rus vatandaşlarının ve rejim karşıtı olduğu için işkence görenlerin Almanya’ya iltica başvurusu yapabileceğini söyledi.

Baskıyla tehdit edilen Rusların, Almanya'da uluslararası koruma alması gerektiğini söyleyen Faeser, "Putin'in rejimine karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük tehlikelere atanlar, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir" dedi.

PUTİN'İN YOLUNDAN NEFRET EDENLER MEMNUNİYETLE KARŞILANIR

Faeser ayrıca, Almanya'nın aylardır zulüm gören ve tehdit edilen Rus rejim karşıtlarını kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Putin'in yolundan nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da memnuniyetle karşılanır" açıklamasında bulundu.

Financial Times seferberlik çağrısını yorumladı: Putin'in umutsuz zar atışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasındaki ‘seferberlik çağrısı’nı İngiliz gazetesi yorumladı. Rusya’nın durumunu değerlendiren yazıda Putin’in durumunu son zar atışı değerlendirmesinde bulunuldu.

Putin'in seferberlik çağrısına ilk ret yakınındaki isimden! Peskov'un oğlu canlı yayında katılmayı reddetti Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rus gazeteciler canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğluna kendilerini askeri komiser gibi tanıttı ve seferberliğe katılması gerektiğini söyledi. Bu sözler üzerine üzerine Peskov'un oğlu Nikolay Peskov, şaka gibi bir cevap verdi ve 'Ben Bay Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim." ifadelerini kullandı.

Rusya'da 'Kaçış' seferberliği! Uçaklar peş peşe havalanıyor Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından 300 bin yedek asker göreve çağrıldı. Kararın hemen ardından bugün Rusya’nın başkenti Moskova ve St. Petersburg’tan peş peşe kalkan uçaklar dikkat çekti.