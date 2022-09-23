Rusya’da elektrikli Scooter ile birlikte asansöre binen adam, ölümden döndü. Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde 37 yaşındaki bir adam, arızalanan scooter'ını tamirciye götürmeye karar verdi.
Asansörün güvenlik kamerasına yansıyan olayda duman çıkan scooter'ın bomba gibi patladığı görüldü. Adam ağır yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Krasnodar polisinden yapılan açıklamada, adamın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu, tedavi altına alındığı aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, kullanılamaz hale gelen asansör de hizmet dışı bırakıldı.
Elektrikli scooter kazasına bir yenisi daha eklendi: Yaşlı adam bir aydır bitkisel hayatta
Fatih’te elektrik scooter kullanan iki genç 80 yaşındaki adama çarptı. Beyin kanaması geçiren yaşlı adam bitkisel hayata girdi, 15 yaşındaki çocuklar ise serbest. İki gençten şikayetçi olduğunu söyleyen yaşlı adamın kızı, “Bu scooterlar kaldırılmalı. Hepimiz için tehlikeli” diyerek yetkililere seslendi.
Scooter kazasında hayatını kaybetmişti: Dilara Gül'e çarpan sürücü tahliye edildi Şişli’de scooter kullanan Dilara Gül’e çarparak ölümüne neden olan sürücü, delillerin büyük ölçüde toplanması ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak tahliye edildi. Mahkeme ayrıca, kazaya ilişkin kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine hükmetti.