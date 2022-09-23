Türkiye Gazetesi

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo liderliğindeki toplantıda alınan karara göre, 26 Eylül’den itibaren 50 veya daha fazla kişinin katıldığı açık hava toplantılarının yanı sıra spor etkinlikleri ve konserlere katılanların maske takmaları gerekmeyecek.

Han, "İleriye dönük olarak hükümet, uzmanlardan geri bildirim aldıktan sonra düşük risk durumlarındaki Covid-19 önlemlerini birer birer azaltacak" dedi.

Kapalı alanlardaki zorunluluğun ise devam edeceği kaydedildi.

Kuzey Kore’den ilginç iddia: Güney Kore’den koronavirüs balonları gönderildi Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tartışmalar, gerilimler bitmek bilmiyor. Öyle ki Kuzey Koreli yetkililer, ülkedeki koronavirüs salgınından Güney Kore’yi sorumlu tuttu.

Güney Kore'de günlük 170 bin vaka endişesi Güney Kore'de koronavirüs salgınının başından bu yana 57 bin 177 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Sağlık yetkilileri, şubat ayı sonunda günlük vaka sayısının 170 binlere çıkmasından endişeleniyor.