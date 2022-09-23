Türkiye Gazetesi

Ermenistan’ın Azerbaycan sınırındaki provokatif eylemlerine bir yenisi eklendi. Ermenistan ordusu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında 12 Eylül'de yaşanan şiddetli çatışmaların ardından yeni bir saldırı gerçekleştitrdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 22 Eylül yerel saatle 23.45’ten saat 08.30’a kadar Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerini çeşitli silahlarla aralıklarla ateş altına aldığı bildirildi. Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

12 EYLÜL’DE SINIRDA ÇATIŞMALAR YAŞANMIŞTI

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim 12 Eylül gecesi Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çıkan çatışmayla başlamıştı. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük çatışmada diplomatik temaslar sonucu Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirilmişti. Azerbaycan çatışmalarda 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını açıklamıştı. Ermenistan tarafı ise ölen ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.

Yenilgiye doymuyorlar... Ermenistan'dan gerginliği tırmandıracak yeni hamle! Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini hala hazmedemeyen Ermenistan, taciz ateşlerine yeniden başladı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan askerleri yine Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azeri mevzilerini hedef alındı.

Kremlin'den Azerbaycan'ı suçlayan Pelosi'ye tepki Azerbaycan Ermenistan sınırında Ermenistan’ın provokasyonlarının ardından başlayan gerilim sürüyor. Erivan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin açıklamalarına, Azerbaycan'dan sonra Kremlin de tepki gösterdi.

