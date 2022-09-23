Türkiye Gazetesi

İnternet sitesi Bored Panda, bu arabaların sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarını derleyerek yayımladı. Fotoğraflar, insanların tuhaflıkta sınırları zorladığını gösteriyor.

Kimisi arabasının kaportasını köpek balığı, kimisi Sphynx kedisi şekline sokarken bazıları da Kayıp Balık Nemo animasyonundan esinlenmiş. Galerideki çoğu fotoğraf insanı güldürürken plajda yengeç şekline sokulan araba gibi bazıları da korkutuyor.

Galerideki çoğu fotoğraf insanı güldürürken plajda yengeç şekline sokulan araba gibi bazıları da korkutuyor.

Meraklıları arabalarına teknolojik dokunuşlar yaparken kimisi aracını Batmobile’a benzetmiş, kimisi de kamyonunu yüzlerce fotoğraf makinesiyle donatmış.

Yeni tasarım ortaya çıktı: Instagram'da hikaye atarken 40 defa düşünmeniz gerekecek Popüler sosyal medya platformu Instagram, 'hikayeler' sekmesinin tasarımını baştan aşağıya değiştiriyor. Geliştiricilerin kullanımına sunulan yeni görünümde ‘tümünü göster’ butonu yer aldı.

Suudi Arabistan’ın 9 milyon nüfuslu akıllı şehir tasarımı ortaya çıktı ​Suudi Arabistan, Neom mega şehir projesinin parçası olan ‘The Line’ akıllı şehir planının tasarımını paylaştı. Şehrin nasıl görüneceği de böylece ortaya çıktı.