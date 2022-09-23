Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kıyılarındaki batan göçmen teknesi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye yaptığı açıklamada, salı günü Lübnan'dan yola çıkıp Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde ölü sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi.

Suriye Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 12 Suriyeli, 5 Lübnanlı ve 3 Filistinli olmak üzere 20 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Hayatta kalanların teknenin salı günü Lübnan'ın Minyeh bölgesinden 120 ila 150 kişiyle Avrupa'ya gitmek üzere ayrıldığını söylediği belirtildi.

Suriye Limanlar Genel Müdürü Samer Qubrusli dün yaptığı açıklamada, Suriye'nin liman kenti Tartus'un kıyılarında bulunan göçmen botunda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu. Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını belirtmişti.

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