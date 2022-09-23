Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore’nin Ulusal Gün kutlamalarına katılan çiftin sır gibi sakladığı çocuğu ile ilgili Çin’deki uzmanlar iddialar ortaya attı. Buna göre sahneye çıkan çocuklardan biri Jong-Un’un kızıydı. Bu iddiayı güçlendiren ipuçlarını yakalayan uzmanlar küçük kızın Kim Jong-Un yanındaki davranışlarını analiz etti. Diğer kız çocukları heyecanlıyken bu çocuk Kim Jong Un’un yanında daha sakin tavırlar sergiliyordu.

Uzmanların gözüne çarpan bir başka ipucu ise kameranın çekim anında bu kıza odaklanması ve yakın plan çekmesi. Kuzey Kore Lideri çocuklarını güvenlik açığı oluşturabilmesi riski nedeniyle gözlerden uzak tutuyor. Ama Çin’li uzmanlar bu etkinlikte şarkı söyleyen kızın Jong-Un’un çocuğu olabileceğini iddia ediyor.

Kim Jong-Un’un eşinin 2012’de hamile olduğu tarihler ile bu kız çocuğunun şimdi 10 yaşında olmasıda bu iddiaları güçlendiriyor. Kızın saçları, ayrıca beyaz çoraplı olarak sahnede şarkı söylerken analistlerin dikkatini çeken bir başka detay ise bu görünüşü ile diğer çocuklardan farklı giyinmiş olması.

Ayrıca Kim Jong-Un’un eşi Ri Sol-Ju’nun gösteriden sonra kızla birebir iletişim kurduğu omzuna dokunduğu belirtildi.

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