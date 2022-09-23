Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı komisyon, Ukrayna’nın başkent Kiev, Çernihiv, Harkov ve Sumi bölgelerinde yaptığı soruşturmanın bulgularını açıkladı. Konsey tarafından yapılan açıklamada, Rus gözaltı merkezlerine götürülen eski tutsakların darp edildikleri, elektrik şokuna maruz kaldıkları ve soyunmaya zorlandıklarına ilişkin ifade verdiği belirtildi.

GÖZALTI VE İŞKENCE MERKEZLERİ ZİYARET EDİLDİ

Komisyon Başkanı Erik Mose yaptığı açıklamada, uzmanların Ukrayna’da 27 kasaba ve yerleşim yerinin yanı sıra mezarlıkları, gözaltı ve işkence merkezlerini ziyaret ettiğini, 150'den fazla mağdur ve tanıkla, savunma grupları ve hükümet yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.

Mose, "Komisyon tarafından elde edilen delillere göre Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiği sonucuna varıldı. Ziyaret ettiğimiz bölgelerdeki çok sayıda infaz olayı bizi şaşırttı. Komisyon şu anda 16 kasaba ve yerleşim bölgesindeki bu tür ölümleri araştırıyor" dedi.

Uzmanların 4 ve 82 yaşları arasında cinsel şiddet mağdurları tespit ettiklerini kaydeden Mose, komisyonunun bulgularıyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi ile temas halinde olduğunu söyledi.

Ukrayna’da Rusya kontrolündeki 4 bölgede referandum Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı. Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Referandum kararını Ukraynalılar aldı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Lavrov, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde alınan referandum kararını bölge halkının kendi kendine aldığını söyledi. Rus Bakan, Ukraynalıların Zelensky'e bir cevap verdiğini söyledi.