Türkiye Gazetesi

ABD, nükleer enerjiyle çalışan Amerikan USS Ronald Reagen savaş gemisini, tatbikat için Güney Kore'nin Busan kentine demirledi. Söz konusu gelişme, ABD'nin bölgedeki 'stratejik varlığını' göstermesine yönelik şimdiye kadarki en büyük konuşlandırmayı işaret etmesi açısından kritik görülürken, Kuzey Kore'nin ABD'nin daha önceki tatbikatlarını düşmanca olarak nitelendirmesi, yaşanan gelişmenin gerilimi tırmandıracağını yönünde endişe oluşturdu.

KUZEY KORE ÖNCEKİ TATBİKATLARI "DÜŞMANCA" DİYE NİTELENDİRMİŞTİ

Nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Ronald Reagan, tatbikat gerekçesi ile Güney Kore'nin Busan kentinde demirledi. Ronald Reagan ile birlikte saldırı gücünden çok sayıda gemi de Güney Kore'deki deniz üssüne ulaştı.

Geminin ülkeye gelişi, ABD'nin bölgedeki 'stratejik varlığını' göstermesine yönelik şimdiye kadarki en büyük konuşlandırmayı işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde yapılacak askeri tatbikatlar ile ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye füze denemeleri konusunda yanıt vermesi beklenirken 2017'den bu yana ilk defa ABD'nin bölgeye uçak gemisi gönderdiği öğrenildi.

Kuzey Kore ABD'nin daha önceki tatbikatlarını düşmanca olarak nitelendirmişti.

"KUZEY KORE KARŞISINDA KARARLILIK"

Ronald Reagan'ın uçuş güvertesinden rapor veren Al Jazeera'dan Rob McBride, ortak tatbikatların belirtilen misyonunun "bu müttefiklerin yenilenen Kuzey Kore tehditleri karşısında kararlılığını" göstermek olduğunu söyledi.

McBride, tatbikatların ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'den gelen artan tehditlerine karşı ittifakı göstermenin bir yolu olduğunu ifade etti.

Son yıllarda ortak tatbikatların Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçmesi ve diplomasi masasının kurulması için azaltıldığını söyledi.

McBride, "Açıkçası, bunu yapmadılar" diye ekledi.

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