Türkiye Gazetesi

DSÖ Sözcüsü Fadela Chaib, salgın alarmı verilen Suriye'de şimdiye kadar 253 kişiye kolera bulaştığını ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sözcü Chaib, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki düzenlediği haftalık basın toplantısında, Suriye'deki kolera salgınına dair son durumu değerlendirdi.

VAKA 253 ÖLÜ SAYISI 23

Chaib, koleranın Suriye'de Halep, Haseke, Deyrizor, Lazkiye, Şam ve Humus'ta etkili olduğunu belirterek, 20 Eylül itibarıyla ülke genelinde 253 vaka ve kolera nedeniyle 23 can kaybı görüldüğünü kaydetti. DSÖ'nün kolerayla mücadele kapsamında Dubai hükümetinin yardımıyla bölgeye ilaç ve ekipman yardımında bulunduğu bilgisini paylaşan Chaib, şimdiye kadar yollanan ekipman ve ilaçla tedavinin sürdüğünü aktardı.

KİRLİ SUDAN YAYILIYOR

Chaib, kolera mikrobunun çoğunlukla işlenmemiş kaynaklardan alınan sular ve kirli suyla sulanan sebzelerden yayıldığını söyledi.

Fırat’tan başlayan kolera bütün Suriye’ye yayıldı! Suriye’de ölümcül bir kolera salgınının başladığı belirtilerek şimdiden 39 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişiye bulaştığı bildirildi. Savaşın parçaladığı ülkenin, bu salgını durduramayacağına dair endişeler arttı.

Birleşmiş Milletler'den korkutan uyarı: Suriye'deki kolera salgını yayılabilir Birleşmiş Milletler (BM), korkutan bir sağlık uyarısı yayımladı. Türkiye'nin komşu ülkelerinden Suriye'de geçtiğimiz ay ortaya çıkan kolera salgınının yayılma tehlikesi bulunduğunu açıkladılar.