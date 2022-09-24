Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı. Bölge sakinlerine, Rusya’nın bir parçası olmayı isteyip istemedikleri sorulan referandumda çıkacak sonucun, Moskova’nın beklediği şekilde olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ardından da Kırım’da olduğu gibi Rusya, dört bölgeyi ilhak ettiğini açıklayacak.

Güvenlik sebeplerini bahane eden Rus yetkililer, dört gün boyunca oy pusulalarını insanların evlerine getirecek ve konutların yakınında derme çatma sandıklar kuracak. Salı ise, seçmenlerin olağan sandıklara davet edileceği tek gün olacak. Ayrıca Rusya’da da işgal altındaki bölgelerden gelenlerin oy kullanabilmesi için yaklaşık 200 sandık kuruldu. Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Donetsk’te 1,5 milyon, Luhansk’ta 1 milyon, Zaporijya’da 500 bin ve Herson’da 750 bin kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

PESKOV: HIZLA TAMAMLANACAK

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, referandumlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Söz konusu bölgelerin Rusya’nın parçası hâline gelmelerinin ardından Ukrayna hükûmetinin buralara düzenleyeceği saldırıların Rusya’ya yönelik saldırılar olarak kabul edilip edilmeyeceği yönündeki soruya cevap verirken “Tabii ki. Bu topraklarda anında Rusya Federasyonu anayasası geçerli olmaya başlayacak ve anayasamızda da bu konuda her şey açıkça belirtilmiş durumda” dedi. Söz konusu bölgelerin Rusya’ya bağlanmaları kararının olabildiğince hızlı bir biçimde alınacağını kaydeden Peskov “Elbette ki parlamentomuzun ve Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) belirli karar alıp gereken belgeleri imzalamaları gerekecek. Söz konusu prosedür Rusya yasalarına göre şekillenecek” dedi.

Bu arada Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, referanduma katılanları hain olarak nitelendirdi. Açıklamada, sahte “referandum”lara karışanlara yaptırım uygulanacağı, haklarında cezai kovuşturma başlatılacağı, sosyal yardımlarının askıya alınacağı, taşınır ve taşınmaz mallarına el konulacağı belirtildi. Referanduma karışanların “hain” olarak nitelendirildiği açıklamada, bu şahısların 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da “Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek” ifadesini kullanmıştı.

BERLUSCONI: PUTİN'İ SAVAŞA İTTİLER

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia (FI) Partisi lideri Silvio Berlusconi, 25 Eylül Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde devlet kanalı RAI’de katıldığı programda, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşa kendi partisi, bakanları ve kamuoyu tarafından zorlandığını belirtti. Berlusconi, Rus liderinin “zor ve dramatik” bir duruma düştüğünü belirterek şunları söyledi: Donbass’taki Rus yanlısı iki cumhuriyet, Moskova’ya gidip basınla, herkesle, Putin’le görüşüp, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin ataklarını artırdığını belirtip yardım istediler. Putin, Rus halkı, partisi ve bakanları tarafından bu özel operasyonu yapmaya itildi. Aslında askerlerin bir haftada Kiev’e girmesi ve Zelenskiy hükûmetinin yerine iyi başka insanlar getirip bir hafta sonra geri gelmesi gerekiyordu. Bunun yerine Batı’nın her türlü silahıyla donatılmış beklenmedik bir direnişle karşılaştılar.

Ukrayna’da Rusya kontrolündeki 4 bölgede referandum Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı. Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Referandum kararını Ukraynalılar aldı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Lavrov, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde alınan referandum kararını bölge halkının kendi kendine aldığını söyledi. Rus Bakan, Ukraynalıların Zelensky'e bir cevap verdiğini söyledi.