Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önderliğinde Şubat ayının sonunda başlayan Ukrayna'yı işgal girişimi devam ediyor. Batının ve ABD'nin desteğini arkasına alan Ukrayna'da direniş sürerken, askeri gücü zayıflayan ve istediğini alamayan Rusya, yeni bir yola başvurdu. Ülkede 'kısmi seferberlik' ilan eden Putin, Rus topraklarının tehdit edilmesi durumunda stratejik silahlar dahil tüm imkanlarını kullanacağını açıkladı.

MOSKOVA'YA 'GİZLİ' KANALLARDAN UYARI

Putin'in 'nükleer silah' açıklaması tartışmalara neden olurken, ABD yönetimi konuşlu Rus nükleer silahlarını yakından takibe aldı. Washington, aynı zamanda Moskova'ya gizli kanallar üzerinden uyarılarda da bulunuyor.

Amerikan medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya'yı aylardır nükleer silah tehditleri konusunda uyardığını iddia etti. Bu uyarıların ne zaman ve ne seviyede yapıldığına ilişkin herhangi bir detay bulunmuyor ancak ABD yönetiminin başta Rus ordusuna Ukrayna savaşında esir düşmüş ABD vatandaşları dahil birçok konuyu Kremlin ile istihbarat üzerinden müzakere edildiği ileri sürülüyor.

PUTİN'İN TEDFİTLERİ 'SORUMSUZCA'

ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile Ulusal Güvenlik Konseyi, Putin'in nükleer silahlarla tehditte bulunmasını 'sorumsuzca' olarak nitelerken bu demeçleri son derece ciddiye aldıklarını ve Rusya'nın nükleer silahlarını yakından takip ettiğini açıklamışlardı.

ABD yönetimi ayrıca, şu anda nükleer silahlarının konuşlanmasını değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir durum söz konusu olmadığını açıklamıştı.

BIDEN'DAN TELEVİZYON PROGRAMINDA AÇIK UYARI

Biden da bir televizyon programında açık bir şekilde Putin'e hitap etmiş ve nükleer silahla tehdit etmemesi için Rus lideri uyarmıştı. Böyle bir durumda ABD'nin vereceği cevabın ağır olacağını ifade eden Biden, bu cevabın detaylarına ilişkin, Rusya'nın nükleer silahı kullanma şekline bağlı olacağını ifade etmişti.

ABD askeri uzmanları ve istihbarat, Putin'in Rusya'ya veya kendi yönetimine varoluşsal bir tehdit olmadan kapsamlı bir nükleer silah kullanımına yönelmeyeceği ancak savaşta taktiksel, düşük tesirli nükleer silahlar kullanma ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyorlar.

Putin'in akıl hocasından Avrupa'ya 'nükleer' gözdağı: Blöf sanmayın... Vladimir Putin'in akıl hocası olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde bombalı saldırıda kızını kaybeden Aleksandr Dugin, Batı'nın Putin'in açıklamalarını hafife aldığını ve nükleer tehdidi 'blöf' olarak algıladığını belirtti. Savaşa yönelik üç tahminde bulunan Dugin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybetme ihtimali olursa bir 'nükleer kıyamet'in olabileceğini söyledi.

AB dışişleri bakanları acil toplanıyor: Nükleer tehdit kabul edilemez Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın seferberlik ilanı ve Ukrayna'daki ayrılıkçıların referandum açıklaması sonrasında New York'ta acil toplantı yapacak.