Türkiye Gazetesi

Çin darbe mi oldu? Çin son dakika darbe mi var? Sosyal medyada ortaya çıkan ve kısa sürede trendlere giren Çin haberleri arasında Çin darbe gelişmesi gündeme oturdu. Çin’de darbe olup olmadığını öğrenmek isteyenler konuyla ilgili bilgi almak istiyor.

ÇİN DARBE Mİ OLDU?

Çin’de darbe olduğuna ilişkin güvenilir kaynaklardan bir bilgi bulunmuyor.

İddialara göre Çin Komünist Partisi'nin en yüksek yönetim grubu olan Daimi Komite, Başkan Xi, Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı için yurt dışına çıktıktan sonra harekete geçti. Ülkeye geri çağrılan Xi’nin yetkileri kaldırıldı ve ev hapsine alındı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda büyük bir askeri konvoyun Pekin’e girdiği görülüyor. Ancak görüntünün hangi tarihe ait olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG KİMDİR?

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Başkanı ve Merkez Askeri Komisyon (MAK) başkanı olarak görev yapan Çinli bir siyasetçidir. Çin’in 2012’den bu yana “en üst düzey lideri” olup ÇKP’den 2016’da resmen “ana lider” unvanını aldı. Genel sekreter olarak Şi, Çin'in en üst karar organı olan Çin Komünist Partisi'nin Politbüro Daimi Komitesi'nde eski bir başkanlık görevinde bulundu

2007 yılından bu yana aynı zamanda Politbüro daimi üyesi olan Şi, 2008 yılında da Çin Devlet Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

7 Kasım 2012'de yapılan 18. ÇKP Ulusal Kongresi hazırlık toplantıları sonucu kongrenin genel sekreterliği görevine getirilen Şi, aynı zamanda 18. Ulusal Kongrenin merkezi komite üyeliği görevini üstlendi.