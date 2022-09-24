Türkiye Gazetesi

24 Şubat'tan bu yana Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimde iki ülke arasında sular durmak bilmiyor. Her geçen gün daha da kızışan olaylar Putin'in Rusya'da 'kısmi seferberlik' ilan etmesiyle daha da ses getirdi. Ukrayna ve Rusya arasında kriz devam ederken Türkiye, Tahıl Koridoru noktasında olduğu gibi iki ülke arasında yine öncülük etti ve tarafların esir alınan askerlerinin takası için harekete geçti.

TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE ESİR TAKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada esir takasına ilişkin "Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Ve bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. İçlerinden bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Ve şu an itibariyle de bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

ESİR DÜŞEN UKRAYNALI ASKERİN SON HALİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasında 200 kişilik esir değişimi Tahıl Koridoru noktasında olduğu gibi yine çok ses getirdi. Esir takasının ardından ortaya çıkan ve sosyal medyada yayılan bir fotoğraf ise gündem oldu.

Sosyal medayada yayılan bu fotoğrafta, esir düşen askerin zayıfladığı, gözlerinin altının şiştiği ve kollarının kırıldığı görülüyor.

Rusya’nın Mariupol kuşatması sırasında esir düşen askerin görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Görenleri dehşete düşüren düşüren görüntünün ilk olarak Ukrayna basınında yayınladığı iddia edildi. Ukraynalı askerin esir düşmeden önceki hali ile esir kalıp serbest kaldıktan sonraki halinin görüntüsü servis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Putin ısrarla istedi' demişti! O savaş esirinin kimliği ortaya çıktı Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına öncülük etti, tüm dünyanın takdirini kazandı. Bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın belirttiği o ismin Rusya yanlısı ana muhalefet partisi 'Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk olduğu ortaya çıktı.

ABD'den Türkiye'ye 'Esir takası' teşekkürü ABD, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla esirin takas edilmesine arabulucu olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'esir takası' açıklaması: 200 isim bizim misafirimiz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına değinen Erdoğan, "200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu isimdi, bu ismi Rusya'ya gönderdik" dedi.