Türkiye Gazetesi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsünü kurallara uygun şekilde takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi, büyük bir toplumsal olayı başlattı. Ülkede geniş çaplı protestolar devam ederken, İran hükümeti çareyi internet erişimini kısıtlamakta ve hatta bazı bölgelerde kesmekte buldu. Ayrıca WhatsApp ve Instagram uygulamalarına da erişim engellendi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da bir kullanıcı Elon Musk’a "İran halkına Starlink sağlamak teknik olarak mümkün mü?” şeklinde bir soru yöneltti. Uzay şirketi SpaceX’in CEO’su Musk ise Starlink için İran'dan muafiyet isteyeceğini söylemişti. Nihayetinde yeni bir açıklama daha geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’da internet hizmetlerini genişleten bir kılavuz yayımladı. ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken Twitter’daki paylaşımında, “Bugün İran halkının internet özgürlüğünü ve özgür bilgi akışını ilerletmek için harekete geçtik ve İran hükümetinin sansürüne karşı koymak için dijital iletişime daha fazla erişim sağlamak üzere bir ‘Genel Lisans’ yayınladık.” şeklinde bir açıklama yaptı. Blinken’in tweetine yorum atan Musk ise, “Starlink aktif hale getiriliyor” dedi.

STARLİNK NEDİR?

Milyarder iş insanı Elon Musk, Starlink isimli uydu interneti projesiyle dünyanın her yerindeki abonelerine uydu interneti hizmeti sunuyor. Çanak antenlere benzeyen alıcılar aracılığıyla kullanıcılara yüksek hızda internet sağlayan bu proje kapsamında şimdiye kadar Dünya’nın yörüngesine 2 binden fazla uydu gönderildi. Elon Musk, Rusya işgali altındaki Ukrayna’ya da Starlink hizmeti vermeye başlamıştı.

SpaceX, uzaya 54 Starlink uydusu daha fırlattı Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 5 günlük gecikmenin ardından 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlattı.

Elon Musk’ın Starlink uyduları İstanbul semalarında Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul semalarına görüntülendi.