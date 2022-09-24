Türkiye Gazetesi

ABD'de yaşayan Çinli bir gazetecinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dünyanın gündemine oturdu. Çin'de ordunun yönetime el koyduğunu iddia eden Çinli gazeteci Jennifer Zeng, Twitter ve YouTube hesaplarından paylaştığı videolar ile sosyal medyayı karıştırdı.

Gazeteci Zeng, paylaşımında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e karşı darbe yapıldığını ve Xi'nin ev hapsinde tutulduğunu iddia etti. Olay dünya basınında yankı uyandırırken, Türkiye'de de özellikle sosyal medyada konu sıkça konuşuldu.

"XI JINPING TUTUKLANDI VE EV HAPSİNDE"

Askeri araçların bulunduğu bir videoyu kullanarak paylaşım yapan Zeng, "Çin ordusuna ait araçlar 22 Eylül'de Pekin'e doğru ilerliyor. Konvoyun uzunluğu 80 kilometre. Aynı zamanda söylentilere göre Xi Jinping, bazı ordu yöneticileri tarafından tutuklandı ve ev hapsinde tutuluyor" ifadelerini kullandı.

Çinli gazeteci Zeng'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım

RESMİ KAYNAKLAR DOĞRULAMADI

Muhalif gruplara yakınlığı ile bilinen gazeteci Zeng'in iddiası resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Çin'de yaşayan Türk sosyal medya kullanıcıları da darbe iddiasının doğru olmadığını dile getirdi. Ayrıca Çin'in başkenti Pekin'de de herhangi bir hareketlilik olmadığı, hayatın normal akışında sürdüğü görüldü.

GAZETECİ ZENG GERİ ADIM ATTI

Darbe iddiasını ortaya atan Zeng, daha sonraki paylaşımlarında Çinli bir amiralin ailesinin, kendisine Xi'nin tutuklandığının doğru olmadığını söylediğini belirtti. Jennifer Zeng, Youtube kanalından yaptığı açıklamada ise video ve iddiayı, kendisini ABD merkezli "Çin Demokrasi Partisi" adlı oluşumun başkanı olarak tanıtan Xie Wanjun'a dayandırdı.

İddialar peş peşe! Çin darbe mi var? Çin darbe mi oldu? Xi Jinping nerede? Çin darbe mi oldu? Asya ülkesi Çin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çin son dakika darbe mi var sorusuna yanıt aranıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından Çin darbe gelişmeleri merak ediliyor.