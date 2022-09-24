Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük destekçilerinden haber sunucusu Olga Skabeyeva, Batı ülkelerini adeta tehdit etti. Skabeyeva, İngiltere ve ABD yanlısı Batı ülkelerinin ‘Armageddon’ (Büyük Kıyamet Savaşı) ile karşı karşıya kalacağını söyledi. Skabeyeva, Rusya’ya karşı gelen ülkelerin yıkıma uğrayacağını da iddia etti.

Olga Skabeyeva, dünyada manşetlere taşınan konuşmasının devamında ise Rusya'nın Kiev, Londra ve Washington'ı nükleer silahlar aracılığıyla yok edeceğini söyledi. Nükleer savaşa Batı ülkelerinin neden olacağını da ileri süren sunucu, bu savaşları bir ‘gerçek’ olarak tanımladı. Putin’in ‘demir bebeği’ de denilen Skabeyeva, "Rusya Kiev, Londra ve Washington'u yok edecek. Ne istiyorlar? Rusya'ya karşı bir zafer istiyorlar. Nükleer patlama olmadan Rusya'ya karşı zafer imkansızdır." dedi.

TRUSS'IN KONUŞMASINDAN SONRA DİLİNİ SERTLEŞTİRDİ

Rusya, Ukrayna'da birçok bölgeyi kaybetmesinin ardından geçtiğimiz günlerde kısmi seferberlik ilan etti. Birleşmiş Milletler toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı bu olay üzerine Rusya için ‘feci başarısızlık’ demişti.

Bu arada, Putin ise geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında nükleer silahları kullanabileceklerini belirterek blöf yapmadığını söylemişti. Olga Skabeyeva'nın Putin'in nükleer silah açıklamasından günler sonra Batı'yı nükleer savaşla tehdit etmesi zamanlama açısından dikkat çekti. Skabeyeva, Putin yanlısı görüşleri ve ani çıkışlarıyla zaman zaman medyanın gündeminde yer alıyor.

Rusya-Ukrayna arasında nükleer savaş çıkar mı? Putin'in adımları ne anlama geliyor? Uzmanı değerlendirdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmı seferberlik ilan ettiği açıklamasını değerlendiren Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Avrasya Uzmanı Dr. Sabir Askeroğlu, olası bir nükleer silah kullanımıyla ilgili “Şu an herhangi bir nükleer silahın kullanılması tahribatı o derecede büyüktür ki onun, geri dönüşü olmayan bir sonuçla karşı karşıya kalacak. Bu, Rusya’nın kendisini de etkileyecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Putin ısrarla istedi' demişti! O savaş esirinin kimliği ortaya çıktı Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına öncülük etti, tüm dünyanın takdirini kazandı. Bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın belirttiği o ismin Rusya yanlısı ana muhalefet partisi 'Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk olduğu ortaya çıktı.