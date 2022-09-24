Türkiye Gazetesi

Rusya'da seferberlik ilanının yankıları sürerken, savaş karşıtlarının protestoları gündem olmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, savaş karşıtlarına yönelik Telegram'dan söke eden tehditler savurdu. Kadirov, savaş karşıtlarını aileleriyle birlikte cepheye göndermekle tehdit etti.

SEFERBERLİK İLANI SONRASI ÇOK SAYIDA KİŞİ ÜLKEDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik ilanı sonrası Rusya'dan da sınırlı sayıda da olsa birçok kişi protesto gösterileri düzenlemişti. Bununla birlikte çok sayıda kişi de Türkiye ve Ermenistan'a hava yoluyla, Gürcistan'a ise kara yoluyla akın etmişti.

Kısmi askeri seferberlik kararına tüm dünyadan tepkiler yükselirken, Putin'e yakın Kadirov da protestolara katılanları tehdit etti.

"PUTİN'İN KARARINI TARTIŞMAYIN"

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, ülkesinde, savaş karşıtı protestocuları akrabalarıyla birlikte Ukrayna'da savaş bölgelerine göndermekle tehdit etti.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Kimileri kısmi seferberliğe karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Hiç kimse Putin'in kararını tartışmamalı sadece uymalıdır. Hepinizi bu saçma sapan gösterilerden uzak durmaya çağırıyorum" dedi.

Putin, geçtiğimiz aylarda Kadirov'a korgeneral rütbesi vermişti.

Çeçen lider Kadirov'dan Ukrayna'ya çarpıcı mesaj: Sürpriz yapacağız Rusya-Ukrayna savaşı 7. aya doğru yaklaşırken, Rus lider Vladimir Putin’ e yakınlığı ile de bilinen Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, "Ahmat" adlı Çeçen özel kuvveti askerlerinin Ukrayna için bir sürpriz hazırladığını, yakında bunu uygulayacağını söyledi.

Kadirov 'hata yaptılar' diyerek duyurdu: Putin'in haberi olmayabilir Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Ukrayna’nın son günlerde taarruza geçip Ruslardan aldığı bölgelerle ilgili Rusya’ya tepki gösterdi.

İstifa edeceğini açıklayan Kadirov’dan beklenmedik hamle! Geçtiğimiz günlerde istifa edeceğini açıklayan Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov’dan beklenmedik bir hamle geldi. Telegram’dan çarpıcı açıklamalarda bulunan Kadirov’un konuşmasında ‘Putin’ detayı dikkatten kaçmadı.