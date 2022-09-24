Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta içi Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı birliklerine teslim olmak yerine Türkiye de dahil başka ülkelere gitmeye başladı. Bu durumun endişe verici bir hal almasının önüne geçmek isteyen Putin yönetimi kritik bir adım attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da kısmi seferberlikten kaçanların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

PARA VE HAPİS CEZASI VAR

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı Türkiye'de dahil başka ülkelere gitmeye başladı. Havaalanlarında ve komşu ülkelerin sınırlarında yaşanan yoğunluk üzerine kısmi seferberlik kararına uymayanlar için hapis cezalarının da uygulanması yönünde yasa tasarısı hazırlandı.

Rus parlamentosunda kabul edilen yasa bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı. Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre birliklerine teslim olmayan Rus vatandaşları için 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu suçu tekrarlayanlara da ağır para cezaları verilmesi kararı alındı. Bu suçu ilk kez işleyenler 1 ile 3 milyon ruble arasında para cezasıyla karşılaşabilecek. Bu suçu tekrarlayanlar ise 8 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak.

ORDUDA GÖREV ALAN YABANCILARA VATANDAŞLIK VERİLECEK

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunda görev almak isteyen yabancı vatandaşların da vatandaşlık almasını kolaylaştıran kararı onayladı. Yine Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre Rus ordusunda görev alan yabancılar ülkede oturum izni almadan doğrudan Rus vatandaşı olabilecek.

Financial Times seferberlik çağrısını yorumladı: Putin'in umutsuz zar atışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ulusa sesleniş konuşmasındaki ‘seferberlik çağrısı’nı İngiliz gazetesi yorumladı. Rusya’nın durumunu değerlendiren yazıda Putin’in durumunu son zar atışı değerlendirmesinde bulunuldu.

Putin'in seferberlik çağrısına ilk ret yakınındaki isimden! Peskov'un oğlu canlı yayında katılmayı reddetti Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rus gazeteciler canlı yayında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un oğluna kendilerini askeri komiser gibi tanıttı ve seferberliğe katılması gerektiğini söyledi. Bu sözler üzerine üzerine Peskov'un oğlu Nikolay Peskov, şaka gibi bir cevap verdi ve 'Ben Bay Peskov'um. Orada olmamam gerektiğini anlamanız gerekir. Bunu farklı yollarla çözeceğim." ifadelerini kullandı.

Putin'in ‘kısmi askeri seferberlik’ ilanı Rusya’da paniğe yol açtı… İki ülkeye uçuşlar tükendi! Ukrayna-Rusya savaşı 6. ayı geride bırakırken sıcak bir gelişme yaşandı. Donbas, Zaporijya ve Herson’un referandum kararını destekleyen Rus lider Putin, ülkede kısmı seferberlik ilan etti. Seferberlik ilanından dakikalar sonra Rusya’dan Türkiye ve Ermenistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

Kısmi seferberlik ilanına dünyadan tepkiler: Putin'in tehdidi ciddiye alınmalı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Rusya’nın kısmi seferberlik ilanına Ukrayna Başkan Yardımcısı, Padolyak, işlerin beklediklerini gibi gitmediğinin göstergesi olarak yorumlarken, İngiltere bu kararın ciddiye alınması gerektiğini vurguladı, Almanya ise kararı yanlış ve kötü bir gelişme olarak değerlendirdi.

Son dakika... Rusya kısmi seferberlik ilan etti Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın amacının Rusya'yı bölmek olduğunu söyledi ve Rusya'nın topraklarını bölmek için her türlü silahı kullanabileceğini vurguladı.