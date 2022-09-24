Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis I" uzay keşif görevi çerçevesinde, 27 Eylül Salı günü gerçekleşmesi planlanan roket fırlatma lansmanını iptal ettiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada ertelemenin fırlatmanın yapılacağı bölgede etkisini gösteren "Ian fırtınası" adlı tropik bir fırtına nedeniyle olduğu bildirildi. NASA'dan yapılan açıklamada, "27 Eylül Salı günü Artemis'in lansmanından vazgeçiyor ve Tropikal Ian fırtınasıyla ilgili hava tahminlerini izlemeye devam ederken geri dönüş için hazırlanıyoruz" denildi.

NASA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumartesi sabahı yapılan bir toplantıda ekipler, salı günkü fırlatmaya hazırlanmaktan vazgeçmeye ve Uzay Fırlatma Sistemi roketi ve Orion uzay aracını Araç Montaj Binası'na geri döndürmeye karar verdiler" denildi. Açıklamada, "Ajans, zamanında güvenli bir geçiş tamamlayarak çalışanlarının korumasını sağlamak için karar verme sürecinde adım adım bir yaklaşım benimsiyor ve aynı zamanda başka bir lansmanla ilerleme seçeneğini de koruyor. NASA, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, ABD Uzay Kuvvetleri ve Ulusal Kasırga Merkezi tarafından sağlanan en güncel bilgilere güvenmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

NASA'nın Ay'a yeniden insan göndermenin yanında ayrıca Ay'a mürettebatsız uzay araçları da göndermeyi hedeflediği Artemis uzay görevi çerçevesinde, SLS-Orion roketini 27 Eylül Salı günü yerel saatle 11:37'de Florida eyaletindeki Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatması bekleniyordu.

Öte yandan SLS-Orion roketinin fırlatması eylül ayı başlarında bir hafta içinde iki kez iptal edilmişti. NASA'nın Artemis misyonu için 3 Eylül'de planlanan roket fırlatma girişimi tehlikeli yakıt sızıntısı nedeniyle ertelenmişti. Aynı hafta yapılan ilk fırlatma girişimi ise motor arızası ve hava sorunları nedeniyle engellenmişti.

NASA, 50 yıl önce yaptığını bu defa yapamıyor: Artemis 1 görevi çıkmaza girdi ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 50 yıl sonra yeniden Ay yüzeyine insanlı görevler başlatmayı amaçlıyor. Space Launch System (SLS) isimli roketi ve Orion kapsülünü geliştiren uzay ajansı, şu ana kadar insanlı görev öncesi deneme uçuşu olan ilk Artemis görevini bile başlatabilmiş değil.

Dünya bu anı bekliyordu... Artemis'in görevi ikinci kez ertelendi NASA yıllar sonra yeniden devreye aldığı Ay yüzeyine astronotlu iniş görevi 'Artemis I' programında ikinci kez hüsrana uğradı. 28 milyar dolar bütçe ayrılan programa, bugün roketlerin fırlatılması ile start verilecekti. Ancak roketlerde meydana gelen hidrojen sızıntısı nedeniyle fırlatma bir kez daha iptal edildi.

Arıza nedeniyle ertelenmişti... NASA Artemis Ay görevinin yeni tarihini açıkladı Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşıyacak Artemis görevi çerçevesindeki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin Cumartesi günü fırlatılacağını duyuruldu.