Türkiye Gazetesi

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna savaşının ardından operasyonlara dair bilgi vermek için ekranlara en çok çıkan iki isimden biri olan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov görevden alındı. Putin'in talimatıyla görevden alınan Bulgakov'un başka bir görevde yer alması bekleniyor.

BAŞKA BİR BİRİMDE GÖREV ALACAK

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'u görevden aldı. Bulgakov'un başka birimlerde görev alacağı aktarılırken, yerine Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Albay General Mihail Mizintsev'in atandığı duyuruldu.

Mihail Mizintsev, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları sırasında Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ile birlikte en çok ekranlarda görünen ve askeri faaliyetler hakkında bilgiler aktaran isim olarak dikkat çekmişti.

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