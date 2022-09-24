Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya uygulanan yaptırımın karşılığı olarak doğal gaz olmadan geçirecekleri bir kışa hazırlanan Avrupa ülkelerinde odun, kömür, talaş gibi alternatif kaynakların satışında patlama yaşanıyor.

Fransız medyasında yer alan haberine göre, halk ısınmada daha az maliyetli oldan odun talaşına yöneldi.

Talaşlı Isınma Ulusal Birliği Propellet verilerine göre, 2020 ve 2021 yılları arasında talaş sobası satışları yüzde 41, talaş kazanı satışları ise yüzde 120 artış kaydetti.

Talebin çoğalmasıyla talaş fiyatları da ton başına 300-400 avro arasında artış yaşadı.

HİSSE DEĞERLERİ YÜZD 700 yÜKSELDİ

Odun ile talaş satışıyla tanınan Fransa merkezli bazı şirketlerin hisse değerleri borsada yüzde 700'lere varan yükseliş yakaladı.

Fransa Yanıcı Madde, Yakıt ve Isıtma Federasyonu yakın zamanda ülkede yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir talep yaşandığını açıklamıştı.

Taleplerin yüksek olması nedeniyle odunda büyük bir arz açığı yaşanırken enerji kıtlığı korkusu tüketicileri kış gelmeden odun stoku yapmaya yöneltmişti.

Öte yandan Fransız basını, Rus gazı kesintisi ve enerji kıtlığı nedeniyle ülkede 2023'ten itibaren saat/megavat bazında gösterge elektrik fiyatının 1075 avroyu görerek tarihi bir rekor kıracağını yazmıştı.

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu: Tasarruf için erken karartıldı Fransa'nın başkenti Paris'teki simge yapılarda Eyfel Kulesi'nin ışıkları, belediyenin enerji tasarrufu adımları kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürüldü.

İngiltere'den geri adım: Enerji krizinde yeni çareler aranıyor Enerji kriziyle başa çıkabilmek için eski yöntemlere başvurmayı planlayan İngiltere, 2019 yılında çıkarılan kaya gazı çıkarma işlemlerine yönelik yasağı kaldırdı. Deprem riskini tetiklediği öne sürülerek getirilen yasakta, artan enerji maliyetleriyle başa çıkılabilmek için geri adım atıldı.

Avrupa'da enerji krizi: İsveç kiliseleri kapatmaya başlıyor Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayan Avrupa, sert bir kış geçirmeye hazırlanıyor. Rusya’nın doğal gaz ihracatını keseceğini açıklamasının üzerine Avrupa ülkeleri birer birer önlemler almaya başladı. Bu ülkelerden biri de İsveç…