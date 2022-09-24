Türkiye Gazetesi

Tahran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesi ile başayan protestolar giderek büyüyor.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, başörtüsü takmayan CNN muhabiri ile röportajını iptal etti BM Zirvesi için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, CNN'e vereceği röportajı, muhabir başörtüsü takmayı kabul etmediği için iptal ettiği iddia edildi. Muhabir, röportajın iptal edildiğini son dakika öğrenirken, boş koltukla baş başa kaldığı fotoğrafı dikkat çekti.

Mahsa Amini kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İran'ı ayağa kaldıran genç kadın Mahsa Amini kim? Mahsa Amini kimdir? Mahsa Amini neden öldü? Polisin sert müdahalesi sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen Mahsa Amini, İran’da olaylara yol açtı. İran’da binlerce protestocu genç kadının ölümünde polis şiddetini işaret etti. Görgü tanıklarına göre polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini sonrasında hayatını kaybetti. Amini'nin ölümü dolayısıyla düzenlenen protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi. Peki; Mahsa Amini (Amine) kimdir?

İran'da Mahsa Amini protestoları sürüyor... Müdahalelerde orantısız güç: Ölü ve yararılar var İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesi ile gözaltına alınan ve ahlah polisi tarafından şiddete uğrayan henüz 22 yaşındaki Mahsa Amini hayatını kaybetti. Amini'nin gözaltındayken işkenceyle öldürülmesi İran'ı sokaklarını karıştırdı. Ülkede gösteriler, protestolar ülke geneline yayıldı.