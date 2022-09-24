Suriye devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği aktarıldı.
Suriye Ulaştırma Bakanlığı, hayatta kalanların teknenin salı günü Lübnan'ın Minyeh bölgesinden 120 ila 150 kişiyle Avrupa'ya gitmek üzere ayrıldığını söylediğini bildirdi.
14 KİŞİ SAĞ KURTULDU
Suriye Limanlar Genel Müdürü Samer Qubrusli yaptığı açıklamada, Suriye'nin liman kenti Tartus'un kıyılarında bulunan göçmen botunda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu. Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını belirtmişti.
Son dakika! Çanakkale'de göçmen botu battı: Çok sayıda ölü var Son dakika: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Türk güvenlik güçleri 15 kişiyi ise dalgaların içerisinden çekip kurtardı.
Suriye açıklarındaki göçmen faciasında bilanço arttı: 71 ölü Lübnan'dan yola çıktıktan sonra Suriye kıyılarında batan göçmen teknesindeki acı bilanço artıyor. Teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.
Bir göçmen faciası daha! Tartus kıyılarında 34 ceset bulundu Bir göçmen faciası haberi daha geldi. Suriye'nin Tartus kenti kıyılarında bulunan botta 34 göçmenin cesedi bulundu.