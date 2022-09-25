Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aldığı seferberlik kararı sonrası ülke genelinde askere alımlar başladı. Sahada yürütülen faaliyetleri gazetemize değerlendiren bölgedeki Türk ve Müslüman kanaat önderleri, seferberlik kapsamında en fazla silah altına alma işleminin Müslüman-Türk bölge ve kişiler arasında gerçekleştiği bilgisini verdi. Kırım Tatarlarının millî lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu “Rusya, 24 Şubat’ta başlattığı saldırılarda ordunun yüzde 25-30’luk kısmında Müslüman Türkleri kullandı. Bu süreçte Rus saflarında 20 binden fazla Türk soylu ve Müslüman öldü. Şimdi bu sayıyı yüzde 40’lar düzeyine çıkararak egemenliği altındaki Müslüman-Türkleri birbirine öldürtecek. Bu modern soykırım modeli ile yüz binlerce Müslüman-Türk’ten daha kurtulmayı hedefliyor” dedi.

“PUTİN SIĞINAĞA GİDEMEDEN ÖLDÜRÜLÜR”

Moskova yönetiminin 5 bin asker kaybettik açıklamasını gerçek dışı beyan olarak niteleyen Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu “Madem sadece 5 bin kayıp verdiler ne için 300 bin kişilik ek kuvvet getiriyorlar?” diye sordu. Rusya’nın hapishanelerde yatan azılı katiller başta olmak üzere tüm suça meyilli insanları özellikle cepheye sürdüğüne vurgu yapan Kırımoğlu, Putin’in hem seferberlik ilanı hem de nükleer tehdidinin acizlik ifadesi olduğu değerlendirmesinde bulundu ve şunları söyledi: Kremlin’de Putin’in makamı ile sığınağı arasında 15 dakikalık mesafe olduğu söyleniyor. Şayet Putin son çare olarak nükleer seçeneğini denerse makamından sığınağa ulaşamadan imha edilir. Ukrayna’ya saldırması intihar girişimiydi son hamle ile geri dönülmez bir yola girdi. Bu savaştan kazanarak çıkması mümkün değil. Belki de birkaç ay sonra farklı bir Rusya gerçeği ortaya çıkacak. Şu an hem Putin hem de destekçileri aciz durumda.

Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Ukrayna Temsilcisi Marat Resuloğlu ise “Şu ana dek 1.000 Ahıskalı Türk’ün silah altına alındığını tespit ettik” dedi. Seferberlik kapsamında Rostov, Kasnadar ve Kafkasya genelinde Ahıska Türklerine ağır baskı uygulandığı bilgisini paylaşan Resuloğlu “Bize gelen malumatlar, aynı aileden 3 yetişkinin silah altına alındığı yönünde. Bu modern bir soykırım değilse nedir? Yine yaptığımız araştırmalar Rus yoğun köylerde askere alınma oranının oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Üstelik bizden götürülenlerin çoğu çocuk yaşta” dedi.

ÇEÇENLER İLK SIRADA

KAFKASDER Başkanı Ali Viskhadziyev ise cepheye sürülen Müslüman topluluklar arasında Çeçenlerin ilk sırada yer alacağını ve bu Müslüman-Türk kıyımından tek kârlı çıkanın Putin Rusya’sı olacağını belirtti. Viskhadziyev “Seferberlik ilanına yalnızca Çeçenistan’da yaşayanlar değil; Rusya içerisindeki Çeçenler de dahil ediliyor. Şu an Kadirov ile birlikte savaşanlara ek, yüzlerce hariçten Çeçen katıldı. Bunların birçoğu tehditle orduya alındı. Veriler ve nüfus dağılımına göre Ukrayna’ya karşı savaşacak en kalabalık topluluk Çeçenler olacak. Bu kahredici bir manzara. Bununla birlikte Kadirov bir yandan Putin’e paralı militan toplarken diğer yandan daha fazla yandaş kaybetmekten korkuyor. Çünkü içeride zayıflaması demek iktidarının tehdit altında olması anlamına geliyor. Bu sebeple hem Putin’e yaranma hem de koltuğunu korumanın hesaplarını yapıyor. Gerek Çeçenistan gerekse Rusya içerisinden binlerce Çeçen çareyi kaçmakta buldu. İmkân buldukları an başka yerlere göç ediyorlar” diye konuştu.

"HAPSE GİRİN, SAVAŞA GİTMEYİN"

Kırım Türklerinin lideri Kırımoğlu, Kırım Türklerinin askere alınma oranının yüzde 85’lere ulaştığını söyledi. Benzer durumun Altay, Volga, Dağıstan ve Sibirya bölgelerinde de geçerli olduğunu belirten Kırımoğlu şöyle konuştu: Putin aynı kanı taşıdığımız, aynı dine inandığımız insanları bizi öldürmeye gönderiyor. Bu planlı bir soykırımdır. Bu yılın başında 134 bin askerle saldırdı, başaramadı. Şimdi daha fazlası ile gelecek. Daha önceki işgalcilerden en az 50 bini öldü, 70 bini aşkın Rus askeri de yaralandı. Buradan başta Kırım’da yaşayan Tatarlar olmak üzere bütün soydaşlarımıza, dindaşlarımıza sesleniyorum; gerekirse hapse girin ama sakın kendi kardeşlerinizi öldürmek için Ukrayna’ya gelmeyin.

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