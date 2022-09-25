Türkiye Gazetesi

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde Ulusal basındaki haberlere göre silahlı kişiler, dün Zamfara eyaletine bağlı Ruwan Jema bölgesinde cuma namazı için toplananlara ateş açtı.

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı. Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polisi, bu karara tepki göstermişti.

Nijerya’da sarı hummadan 14 kişi hayatını kaybetti Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijerya'da kolera salgını: Ölenlerin sayısı 91'e çıktı Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. Salgının başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalete yayıldığı aktarıldı.