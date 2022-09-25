Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 70 yıl hükümdarlık süren Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tahtın varisi Kral 3. Charles yeni hükümdarlık görevinden ilk fotoğraf paylaşıldı.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ardından tahta geçen varisi Kral 3. Charles meşhur ‘kırmızı kutu’ ile birlikte yeni görevinin başından fotoğraf paylaştı. Kırmızı kutu içinde Kraliçe Elizabeht’in 70 yıllık saltanatı boyunca da neler olduğu çok merak edildi. Kraliçenin masasına da her gün eşlik eden kırmızı kutunun içerisindekiler neler var?

KIRMIZI KUTUNUN İÇİNDE NE VAR?

Çok merak edilen meşhur kırmızı kutunun içerisinde Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin temsilcilerinden gelen belgeler bulunuyor. Söz konusu belgelerin arasında gelecek toplantılar, imzalanması gereken belgeler bulunuyor ve bu belgeler, Kral’ın bulunduğu yere, özel sekreterlik tarafıdan gönderiliyor.

Meşhur kırmızı kutunun içerisinde Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin temsilcilerinden gelen belgeler bulunuyor

KURŞUN ASTAR İLE KAPLANIYOR

Kırmızı kutuları yüzyıllardır Kraliyet ailesi tercih ediyor, Barrow Hepburn & Gale veya Wickwar & Co tarafından üretiliyor. Kutunun özelliklerine bakıldığında ise aslında sevkiyat kutularının daha modern şekli olduğu, 2-3 kg ağırlığında çam ağacından üretildiği ve kurşun ile kaplanıyor.

Kurşun astarın tercih edilmesinin asıl nedeni ise herhangi bir durumda kutunun bir başkasının eline geçmesini önlemek için denize atıldığında batmasını sağlamak için kullanılıyor.

Kral Charles'a 'geçit töreni' tepkisi: Arkasına bile bakmadan kaçtı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölmesinin ardından tahta geçen Kral III. Charles, başsağlığı dileklerini kabul ederken ummadığı bir soruyla karşılaştı. Halkın sorusunu cevapsız bırakan Kral Charles, arkasına bakmadan uzaklaştı.

Kalemin mürekkebinin gergin anlara neden olmuştu: Kral 3. Charles'a Galler'de kalem hediye edildi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ın’ın kullandığı kalemlerin mürekkeplerinin bulaşması nedeniyle sinirli tavırları gündem olmuştu. 13 Eylül'de Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenmesi sonrası Galler'e yaptığı ziyarette "her ihtimale karşı" kendisine kalem hediye edildi.