Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Türkiye ile işbirliğinden övgü dolu sözlerle bahseden Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Türkiye'nin Afrika açılımını ve ülkesinin Türkiye'den beklentilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Güney Sudan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birisi olmasından dolayı teşekkür eden Guandong, Türkiye'nin barışa destek olarak aynı zamanda orduya askeri üniforma sağladığını belirtti.

Askeri açıdan iş birliğinin başlangıç olduğunun altını çizen Guandong, yeni iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı. Guandong, Türkiye'nin en iyi mühendislik şirketlerine sahip olduğunu söyleyerek, “Altyapımızı geliştirmemize yardımcı olacak bir stratejimiz var. Demiryolları açısından, yollar açısından. Ayrıca çok fazla vahşi yaşamımız var, ancak altyapımız az, bunun için az otelimiz var. Türkiye'nin otelcilik sektöründe Güney Sudan'a yardım etmesi bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda Türkiye'deki üniversitelerdeki öğrencilerimize burs verilmesi de bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüne de değinen Guandong, “Rusya ve Ukrayna'yı dünyaya gıda tedarik etmeye ikna etmek günümüz dünyasında muazzam önemli bir rol” dedi.

Güney Afrika’da gece kulübüne silahlı saldırı Güney Afrika’nın Johannesburg kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Batı Afrika ülkesi Cape Verde, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 'acil durum' ilan etti Batı Afrika ülkesi Cape Verde (Kabo Verde), ‘ekonomik ve sosyal acil durum’ ilan etti. 2016'dan bu yana devam eden şiddetli kuraklık, COVID-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla ülkede gıda tedarikinde sorunlar gerçekleşmeye başladı. Portekiz’in eski sömürü ülkelerinden olan Kabo Verde ayrıca ‘Yeşil Burun Adaları’ olarak da biliniyor. 550 bin nüfuslu ülke, Senegal ve Moritanya açıklarında bulunuyor.