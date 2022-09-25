Belçika'da düzenlenen Sanicole Hava Gösterisi'ne Türk Yıldızları damga vurdu. Etkinlikte 11 Eylül'de yerel saatle 14.50'de gösteri yapan Türk Yıldızları, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Gökyüzünü kırmızı beyaza boyayan Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisinin görüntülerini yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları, Belçika’daki 'Sanicole Uluslararası Hava Gösterileri'nde ülkemizi başarıyla temsil etti" ifadelerini kullandı.
Türk Yıldızları'ndan Belçika semalarında nefes kesen gösteri Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Belçika'da düzenlenen etkinlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.