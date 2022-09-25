Türkiye Gazetesi

Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde bot battı. Yerel saatle 15.00 sıralarında yaşanan kazanın ardından açıklama yapan polis Sujan Kumar, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 30 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

BOTTA 70-80 KİŞİ VARDI

Boda bölge yöneticisi Soleman Ali tarafından yapılan açıklamada, botta 70 ila 80 kişinin bulunduğu ve yolcuların Badeshwari Tapınağı'na doğru yola çıktıkları belirtildi.

Ali, iskeleden ayrıldıktan kısa bir süre sonra sallanmaya başlanan teknenin battığını söyledi. Kimlik tespitinin ardından cenazelerin ailelere teslim edileceğini ifade eden Ali ayrıca, bölge yönetiminin zarar gören ailelere 20 bin taka vereceğini de sözlerine ekledi.

17 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde botun kapasitesinden çok daha fazla yolcu ile dolu olduğu görülürken, 17 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

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