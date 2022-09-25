Türkiye Gazetesi

Kiev yönetimi silahlı grupların evlere girerek insanları oy kullanmaya zorladığını duyurmuştu. Sosyal medyada ve Ukrayna basınında paylaşılan görüntülerse bu açıklamaları doğrular nitelikte.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 24 Şubat’tan beri devam ederken Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için referandumlar başlamıştı. Kiev yönetimi bu süreçte Rus askerlerinin kapı kapı dolaştığını öne sürmüştü. Sosyal medyada paylaşılan bu ilk görüntünün Zaporijya'da çekildiği iddia ediliyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus askerlerinin 2 kadın görevli eşliğinde bir apartmana giriş yaptığı görülüyor. 2 kadın görevlinin elinde kağıtlar bulunuyor. Görüntülerde eli silahlı askerin birinin alt katta beklerken diğerinin ise üst kata kadınlara eşlik ederek çıktığı görülüyor.

Bu yetkililerin bu şekilde referandumda Rusya’ya katılmak için oy vermeye zorladıkları belirtiliyor.

Zaporijya’da kaydedilen görüntülerde de yetkililerin askerler ile yine aynı şekilde kapıları çaldığı anlar görülüyor. Bir süre kapıda bekleyen yetkililer kapıların açılmaması sonucu binayı terk ediyor.

Son dakika... Ukrayna'da 'ayrılıkçılar' referandumu Ukrayna'da ayrılıkçılar Rusya'ya katılım için referandum kararı aldı. Reerandumun Luhansk, Donetsk ve Herson'da yapılacağı duruldu. Referandum 23-27 Eylül tarihleri arasında yapıacak.

Rus ayrılıkçılar: Gözaltındaki İngiliz hayatını kaybetti Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçılar tarafından yakalanan ve paralı asker olmakla suçlanan İngiliz yardım görevlisi Paul Urey'in, gözaltındayken hayatını kaybettiği açıklandı. Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Temsilcisi Daria Morozova yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki Urey’in diyabet, solunum, böbrek ve kardiyovasküler sorunları yaşadığını belirtti.