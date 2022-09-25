Türkiye Gazetesi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde can kayıpları arttı. 10 günde 41 kişi hayatını kaybetti. Ülkede protestolar giderek büyürken başkent Tahran'da da binlerce kişi yönetime ve güvenlik güçlerine destek olmak için toplandı.

Başkentin Veliasr Dörtyolu’ndan yürüyüşe başlayan yönetim yanlıları, miting için İnkılap Meydanı'nda bir araya geldi. Toplanan kalabalık, ayaklananlara tepki gösterdi, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Mitingdeki konuşmalarda, Emini'nin ölümünün ardından sokaklara dökülen protestocular "başörtüsü ve din düşmanı" olarak nitelendirildi.

İran'ın internet erişimi kısıtlamasına Elon Musk'tan karşı hamle İran'da Mahsa Emini'nin öldürülmesinin ardından artan protestolar nedeniyle getirilen internet erişimi kısıtlamasına Elon Musk'tan karşı hamle geldi. Musk, uydu internet sistemi Starlink'i İran'da devreye soktu.

İran'da protestolar şiddetleniyor: Can kaybı 41'e yükseldi İran'da ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden, Mahsa Amini’nin ardından başlayan gösteriler şiddetleniyor. İran devlet televizyonu devam eden protestolarda ölenlerin sayısının 41'e ulaştığını duyurdu.