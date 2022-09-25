Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki hitabının ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya-Ukrayna savaşında son durumu değerlendirid.

Ukrayna’nın, Donbass bölgesinde işleyen süreçlere dair açıklamalarda bulunan Lavrov, referandumların yerel yönetimlerin kararları ile yapıldığını söyledi.

'REFERANDUM KARARINA SAYGI DUYACAĞIZ'

Batılı devletlerin referandum kararını histeriyle karşıladığını belirten Lavrov, "Referandumlar yerel yönetimlerin kararları temelinde yapılıyor. Bu referandumların şartları yayınlandı. Bu davranışlarının bir sonucu olarak Rusya, neo-Nazi rejiminin vahşetinden yıllarca acı çeken insanların iradesine saygı duyacaktır" dedi.

'NÜKLEER SİLAHA ONAY VERDİĞİMİZ DURUMLARA BAKIN'

Kırım'ın ilhakının ardından referandum ile Rusya'ya bağlanmasını örnek gösteren Lavrov batılı devletlere Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarını sordu. Lavrov "Zelenskiy, özel askeri operasyon başlamadan önce bile konuşmalarında, Ukrayna için Sovyetler Birliği’nin çöküşü sırasında nükleer silahların reddedilmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti. Özel askeri harekatın başlamasından hemen sonra, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya’nın Fransa’nın da kendi nükleer silahlarına sahip olduğunu hatırlaması gerektiğini ilan etti. Bu konu ile ilgili hiç sesimiz çıkmadı. Bayan Truss’ın bir gazetecinin ’kırmızı düğmeye’ basmanın korkutucu olup olmayacağına ilişkin sorusuna nasıl cevap verdiğini hepiniz biliyorsunuz. Rusya’ya gelince, Başkan Vladimir Putin ve Kremlin’in diğer temsilcileri defalarca bunun hakkında konuştu. Ülkemizin ’Rusya Federasyonu’nun Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri Üzerine’ bir doktrini var. Bu açık bir belgedir, içinde her şey yazılıdır. Sizi, nükleer silahların kullanımına onay verdiğimiz durumlara bir kez daha bakmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN TOPRAKLARI TAM KORUMA ALTINDADIR"

Referandumun ardından olası bir saldırı durumunda nükleer silaha başvurulup başvurulmayacağı sorusuna ise Lavrov, "Şimdi karamsar tahminlerle uğraşamam. Ülkemizin anayasasında yer alan ve ayrıca yer alabilen Rusya topraklarının tamamı, elbette devletin tam koruması altındadır. Kesinlikle doğaldır. Rusya Federasyonu’nun tüm yasaları, doktrinleri, kavramları ve stratejileri tüm bölgeler için geçerlidir." dedi.

Ukrayna'ya yapılan silah yardımına tepki gösteren lavrov, " Batı’nın bu savaşa katılımının hukuki boyutuna gelince, durumu az çok takip edenler neler olduğunu görüyor. Ukrayna açıkça silahlarla dolu. Üstelik Zelenskiy günlük olarak ya Almanya’dan ya da İsrail’den silah talep ediyor. Aynı zamanda İsrail’i Ukrayna’nın talep ettiği miktarda silah vermediği için eleştiriyor. Kiev istihbarat bilgileri, uydulardan gelen verilerle sağlanıyor" dedi.

'TARAF OLARAK ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYORSUNUZ'

Buna rağmen Batılı ülkelerin, Ukrayna’ya verdiği bazı desteklerin uluslararası hukukun ihlali anlamını taşıdığını belirten Lavrov, "Konuyu hukuki yönden ele alırsak, ABD’liler, NATO üyeleri ve Avrupa Birliği, çatışmanın tarafı olmadıklarını söylüyorlar. Avrupa ve diğer ülkelerdeki Ukrayna büyükelçiliklerinin ve başkonsolosluklarının web sitelerinde açıkça Rusya’ya karşı ’kutsal savaşa’ katılma daveti yayınladığını, yani doğrudan paralı askerlikle meşgul olduklarını hepiniz biliyorsunuz. Bunun kendi topraklarında yapılmasına izin veren Batılı ülkeler, tarafsız devletler sözleşmesini bir kez daha ihlal ederek, dış gözlemci olmadıklarını, doğrudan çatışmaya dahil olduklarını gösterdiler. Sözleşmelerin maddelerinden biri, askeri amaçlarla iletişimin kullanılmasını yasaklamaktadır. Batılı hükümetler aracılığıyla, tabii ki Starlink şirketi de dahil olmak üzere 200 özel uydunun bu savaşa doğrudan katıldığını daha önce belirtmiştim" ifadelerini kullandı.

Kızı suikasta kurban giden Dugin'den korkutan tehdit: Gerekirse nükleer silah kullanabiliriz Moskova'da uğradığı bombalı suikast sonucu kızını kaybeden Aleksandr Dugin'den tüm dünyayı korkutan bir tehdit geldi. Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dugin, ''Rusya bu savaşı kaybettiğini ve egemenliğinin tehdit edildiğini görürse, şüphesiz nükleer silah kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya 'nükleer silah' çağrısına Rusya'dan jet cevap: Bu delilik olur Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Polonya’nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski'den çarpıcı bir öneri geldi. Sikorski, Ukrayna’ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini belirtti. Bu öneriye Rusya’dan cevap gecikmedi Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme fikrinin ’Avrupa'nın merkezinde nükleer bir çatışmayı kışkırtmak anlamına geldiğini ve bunun bir delilik’olduğunu söyledi.

Eski İngiliz general Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağı tarihi verdi Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizde Rusya saldırılarına devam ederken Eski İngiliz general, Rusya'nın nükleer silahı 2023 yılının ilkbaharına kadar kullanabileceğini söyledi.