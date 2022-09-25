Türkiye Gazetesi

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA’nın haberine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Taht kenti olan deprem yerel saatle 18.55’te kaydedildi.

5,1 büyüklüğündeki depremin yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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