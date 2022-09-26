Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan ANKARA

Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak hareket edeceğine dikkat çeken İsmayıl şunları söyledi:

Hem Türkiye hem Azerbaycan bölgeye barış teklif ediyor. Ermenistan’ın kalıcı barış anlaşmasını imzalamasını talep ediyorlar. Bu hamleler bölgedeki diğer güçlerin etkisini azaltacak hamleler olacaktır. 44 gün süren savaşın ardından gelen zaferin kazanımlarını pekiştirmek hedeflenecektir. Şuşa Beyannamesi’nin kâğıt üzerinde kalmaması gerekiyor. Bununla ilgili bir takım hamleler var. Ortak güvenlik toplantılarının yapılması, ortak dış politika hedeflerinin belirlenmesi gibi. Bunun dışında siyasi, ekonomik ve teknolojik adımların atılacağını düşünüyorum. Jeopolitik önem taşıyan hamleler gerçekleştirilecektir. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyacak, Azerbaycan’ın Güney Kafkasya’da etkisini artıracak hamleler olabilir. Gürcistan’da burada rol oynayabilir. Havaalanların açılması bu hamlelerin en önemlilerinden birisidir. Stratejik önem taşır. Siyasi, ekonomik ve teknolojik hamleler gerçekleştirilecektir.

ERDOĞAN İLE PAŞİNYAN PRAG’DA GÖRÜŞEBİLİR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikola Paşinyan’ın 6-7 Ekim’de Çekya’nın başkenti Prag’da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğunun ilk liderler zirvesinde görüşmesi de gündemde. Zirveye 27 AB üyesinin yanı sıra aralarında Türkiye ve Ermenistan’ın da bulunduğu 17 ülke davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Prag’daki zirveye katılmamız hâlinde, Paşinyan’ın oraya gelme durumu var. ‘Orada görüşebilir miyiz?’ diye de bir düşüncesi olmuş galiba. Belki orada kendisiyle bu konuları ayrıca bir görüşme durumumuz olabilir” açıklamasını yapmıştı.

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı. Ermenistan askerlerinin Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Yenilgiye doymuyorlar... Ermenistan'dan gerginliği tırmandıracak yeni hamle! Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini hala hazmedemeyen Ermenistan, taciz ateşlerine yeniden başladı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan askerleri yine Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azeri mevzilerini hedef alındı.