Türkiye Gazetesi

İtalya seçim sonuçları kim kazandı? İtalya sandık başına gitti ve yeni hükümeti belirlemek için oy kullandı. Tarihi seçimde Giorgia Meloni’nin partisi FDL seçimi kazandı. Sağcı lider Meloni’nin partisi oyların yüzde 26’sına ulaştı. Peki; FDL lideri Giorgia Meloni kimdir, kaç yaşında?

İTALYA SEÇİM SONUÇLARI KİM KAZANDI?

Genel seçimlere katılım oranı yüzde 63,9 olarak gerçekleşti. Söz konusu oranın bugüne kadar yapılan genel seçimler arasında en düşük katılım oranı olduğu belirtildi.

Diğer yandan, ülkede oy sayım işlemleri devam ediyor.

ANSA haber ajansının paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, İtalya’nın Kardeşleri (FdI) yüzde 26 ile birinci, Demokratik Parti (PD) yüzde 19,5 ile ikinci, 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı. Lig Partisi yüzde 9 ile dördüncü, Forza Italia (FI) yüzde 8 ile beşinci, seçime birlikte giren Eylem Partisi (Az)-Italia Viva (Iv) da yüzde 7,8 oyla altıncı sırada konumlandı.

İttifak bazında ise FdI, Lig, FI ve bazı küçük partilerin oluşturduğu sağ ittifakın oy oranı yüzde 43-44 bandında kaydedildi.

PD'nin çatı partisi olduğu merkez sol ittifak ise yüzde 26-27 civarındaki oy oranıyla sağ ittifakın gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Seçimlere herhangi bir ittifak altında girmeyen M5S yüzde 15 oy alırken, Eylem Partisi (Az)- Italia Viva (Iv) partileri de yüzde 7,8’lik oy oranı yakaladı.

İtalya'da Temmuz ayında istifasını sunan Başbakan Mario Draghi'nin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetmiş ve ülkede erken seçim kararı alınmıştı. Seçim tarihinin belirlenmesinin ardından bugün yaklaşık 51 milyon seçmen oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

SİYASİ KRİZ YAŞANMIŞTI

İtalya’da 14 Temmuz’da hükümetin sunduğu yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi söz konusu yardım paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etmişti. 211 senatörün katıldığı oylamada, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi onaylanmıştı.

Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise Draghi’nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti. Siyasi krizin patlak vermesinin ardından dün senatoda güven oylaması yapılmış, hükümet ortakları 5 Yıldız Hareketi, Kuzey Ligi ve Haydi İtalya Partisi tarafından boykot edilen oylamada Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu almıştı.

GIORGIA MELONI KİMDİR?

"İtalya'nın Kardeşleri" partisinin Genel Başkanı, Matteo Salvini'nin Lig partisi ile Silvio Berlusconi'nin "Forza İtalia"sını da içine alan üç partili sağ ittifakın lideri olan Meloni, başbakanlığın en güçlü adayı olarak gözüküyor.

Roma’da doğan ve babasız büyüyen Meloni, 15 yaşında siyasete atıldı. Faşist diktatör Mussolini’nin destekçileri tarafından kurulmuş İtalyan Sosyal Hareketi’nde kendisine yer buldu.

21 yaşında yerel yönetime seçildi; 29 yaşında parlamentoya girdi. 31 yaşında Berlusconi hükümetinde Gençlik Bakanı oldu.

Berlusconi'nin partisinden ayrılıp "İtalya'nın Kardeşleri" partisinin kurucuları arasında yer aldı. 2014'te partinin başına geçti. Meloni aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Meloni, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine de karşı çıkıyor.