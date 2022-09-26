Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin önde gelen gazeteslerinden The Guardian, İngiltere’de artan gıda fiyatlarına karşı yeteri kadar önlem alınmaması nedeniyle maddi durumu kötü öğrencilerin sayısında artış var. Yeteri kadar gıda ihtiyacı karşılanmayan çocukların okullarda zor durumda olduğu ve aç kaldıkları yazdı.

Enerji fiyatlarındaki artış ısınma konusunda aileleri zorlarken bir yandan da bazı okullarda açlıktan çocukların silgi yediklerini iddia etti. Öğle yemeklerini yiyemeyen çocuklar aç kalıyor. Okulda bir yetkili, çocukların sabahları aç ve üşüyerek okula geldiklerini söyledi ve hükümetin bu konuda ekstra destek olmadığını vurguladı.

İngiltere genelinde yaşanan ekonomik krizde okul müdürlerinin raporlarına göre, gıda krizinin yaşandığı yerlerde çocuklar acıkınca silgi yiyor ya da öğle yemeğine yetmeyen paraları nedeniyle oyun alanlarına saklanıyor.

Artan enerji fiyatları hem ailelerin ısınma sorununu yaşatırken çocukların yiyecek harçlığı verememesi de ayrı bir sorun olarak yaşıyorlar. İngiltere’deki gıda ve enerji krizi nedeniyle okullardaki aç çocuk sayısında ‘ yürek burkan’ bir artış görüldü.

Haberde ayrıca çocukların bu durumdan utandıklarını ve okula boş beslenme kutusu ile geldiklerini ‘yemek yiyormuş’ gibi davrandıklarını kaydetti. Gıda yardım kuruluşları ise ailelerden gelen gıda yardımı taleplerini karşılamakta zorlandıklarını açıkladı.

İngiltere'de, tüm ana okulu öğrencileri iki yıla kadar ücretsiz okul yemekleri alma hakkına sahip. Ancak, Çocuk Yoksulluğu Eylem Grubu'na göre, yalnızca ebeveynleri yılda 7.400 sterlinden daha az kazanan çocuklar bu haklardan yararlanabiliyor ve yoksulluk içinde yaşayan 800 bin çocuk bu haklardan mahrum kalıyor.

İngiltere'den geri adım: Enerji krizinde yeni çareler aranıyor Enerji kriziyle başa çıkabilmek için eski yöntemlere başvurmayı planlayan İngiltere, 2019 yılında çıkarılan kaya gazı çıkarma işlemlerine yönelik yasağı kaldırdı. Deprem riskini tetiklediği öne sürülerek getirilen yasakta, artan enerji maliyetleriyle başa çıkılabilmek için geri adım atıldı.

İngiltere’de endişelendiren uyarı: Kışın fiyatlarda ciddi artış olabilir İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükselerek ailelere daha fazla sefalet oluşturacak.